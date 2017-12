Vetropack Aktie: Wechselkurseffekte und Abschreibungen belasten die Ergebnisse!

Liebe Leser,

die Halbjahreszahlen brachten keine Überraschungen. Umsatz, operatives Ergebnis und Gewinn lagen in etwa auf Vorjahresniveau. Negative Wechselkurseffekte sowie höhere Personalkosten und Abschreibungen verhinderten bessere Ergebnisse. Mit 2,58 Mrd Einheiten setzte Vetropack aber so viel Glasverpackungen ab wie noch nie. Profitiert hat der Konzern von einer kontinuierlich steigenden Nachfrage in Europa. Dank höherer Exporte nach Ost- und Westeuropa stieg der Ukraine-Umsatz um 20,2% auf 26,2 Mio SFr. Auch die italienische Tochter ist mit 19,8% auf 46 Mio SFr stark gewachsen.

Vetropack erwartet leichte Steigerungen bei Umsatz und Gewinn

Hintergrund ist eine Neuordnung der Verkaufsorganisation. Vetropack Italia beliefert jetzt den Heimatmarkt allein. Entsprechend gingen die Umsätze der tschechischen, slowakischen und österreichischen Gesellschaften zurück, die bisher nach Italien exportiert haben. In der zweiten Jahreshälfte erwartet der Konzern ein ähnliches Marktumfeld wie in der ersten. Immerhin verstärken sich in der Ukraine die Anzeichen für eine wirtschaftliche Stabilisierung.

Mit einem positiven Einfluss auf die Ergebnisentwicklung ist jedoch noch nicht zu rechnen. Die im 2. Halbjahr üblichen Reparaturen und Modernisierungen in einzelnen Glaswerken führen zwar zu Produktionsunterbrechungen und damit zu Umsatzeinbußen. Diese werden aber geringer ausfallen als im 2. Halbjahr 2016. Alles in allem erwartet Vetropack im Gesamtjahr leichte Steigerungen bei Umsatz und Gewinn.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.