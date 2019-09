Veteran der Marineindustrie verstärkt das Team der Athens Group

Houston (ots/PRNewswire) - Athens Group (www.athensgroup.com), einglobaler Anbieter von Offshore-Inspektionsdienstleistungen für dieE&P- und Marineindustrie, hat Captain Jeet Kar zu seinem neuenDirector of Marine Services ernannt. In dieser Funktion wird er dieExpansion des Unternehmens in das Marine-Inspektionsgeschäftbetreuen. Kar, ein 35-jähriger Veteran in der Öl- und Gasindustrieund der Marineindustrie, war zuletzt Direktor für Marine Operationsbei Global Maritime, Inc. Er hat eine breite Palette vonMarinedienstleistungen erbracht und verwaltet, darunter SME-Gutachtenund Garantieleistungen für Underwriter."Wir freuen uns, dass Jeet zur Athens Group gestoßen ist", sagtePresident und COO Nestor Fesas. "Die Fähigkeiten, die er mitbringt -ein hervorragender Ruf in der Marine-Serviceindustrie sowieumfangreiche technische und Marktkenntnisse - werden die Expansionder Athens Group in diesen strategischen Markt beschleunigen."Die mehr als 21-jährige Erfolgsgeschichte der Athens Group imBereich der Leistungs- und Sicherheitsdienstleistungen, die vonKontrollen bis hin zu elektromechanischen Subsystemen reicht, machtdas Unternehmen zu einem Vorreiter beim Verständnis und derQuantifizierung der zusätzlichen Risiken, die durch den weitverbreiteten Einsatz von Technologien entstehen. Diese zusätzlichenRisiken ergeben sich aus der Abhängigkeit der Marineindustrie vonkomplexen integrierten Systemkontrollen und automatisierten Systemen,einschließlich einer erhöhten Belastung durch Cybersicherheit."Die Aufnahme von Jeet in unser Technologie- undDienstleistungsteam festigt die Position der Athens Group alsführendes Unternehmen für fortschrittliche integrierteSysteminspektion und -verifikation weiter", so Chief TechnicalOfficer Bill O'Grady. "Seine Erfahrung und seine Kenntnisse darüber,wie sich Technologie- und Cybersicherheitsprobleme auf die Sicherheitauf See und im operativen Schiffsbetrieb auswirken, werden unserenKunden und der Qualität unserer Dienstleistungen von großem Nutzensein."Informationen zu Athens GroupDie Athens Group erbringt Leistungssicherungs- undSicherheitssicherungsdienstleistungen, um die E&P- undMarineindustrie bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb sichererund zuverlässiger Bohr-, Produktions- und Schiffsanlagen zuunterstützen. Ob auf oder unter Wasser, unsere Sachverständigenbieten integrierte Systeminspektion und Prüftechnik, um dieEinhaltung der höchsten Standards für Leistung, Zuverlässigkeit undSicherheit zu bestätigen. Die Athens Group gründete 2002 dasPrüfgeschäft für E&P-Systeme und war das ersteInspektionsunternehmen, das sich auf integrierte Steuerungssystemeals Schlüsselfaktor für Betriebssicherheit und Zuverlässigkeitkonzentrierte.Alle hierin verwendeten Marken, ob anerkannt oder nicht, sindEigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.Kontact:Nestor A. FesasGebührenfrei innerhalb der USA 877.499.8393, Durchwahl. 1nfesas@athensgroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/975116/Jeet_Kar_photo.jpgOriginal-Content von: Athens Group, übermittelt durch news aktuell