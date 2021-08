Vesuvius: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Vesuvius, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 18:28 Uhr) mit 559 GBP fast unverändert (-0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Vesuvius einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Vesuvius jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Vesuvius höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1,48 Prozentpunkte (3,66 % gegenüber 2,18 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von Vesuvius gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 24,51 insgesamt 16 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 29,02 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Vesuvius-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (544,5 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -2,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 559 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Vesuvius eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vesuvius?

Wie wird sich Vesuvius nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vesuvius Aktie.

