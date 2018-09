Vesuvius: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Per 07.09.2018 wird für die Aktie Vesuvius am Heimatmarkt London der Kurs von 615 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriemaschinen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Vesuvius auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vesuvius wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Vesuvius auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Vesuvius-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 598,84 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (615 GBP) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,7 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (610,31 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,77 Prozent), somit erhält die Vesuvius-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Vesuvius-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Für die Vesuvius sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 4 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Vesuvius aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Vesuvius. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 690,5 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 12,28 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 615 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".