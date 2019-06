Vestiaire Collective sammelt weitere 40 Millionen Euro ein für die Entwicklung neuer technologischer Lösungen und Förderung des internationalen Wachstums

- Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Technologielösungen fürdas Mode-Ökosystem und Stärkung der globalen Community vonVestiaire Collective- Das internationale Wachstum des Unternehmens durch die Erweiterungdes Teams weiter voranzutreiben- Bpifrance Participations führt die Runde mit seinem großenRisikofond an in enger Zusammenarbeit mit dem neuen CEO vonVestiaire Collective, Max Bittner- Die bisherigen Aktionäre Eurazeo, Vitruvian Partners, IdinvestPartners und Balderton Capital haben ebenfalls investiert- Die neuen finanziellen Ressourcen sollen für folgende Bereicheeingesetzt werden:Paris (ots/PRNewswire) - Vestiaire Collective, die globaleCommunity für Luxus- und Premiummode aus zweiter Hand, gab heute denAbschluss einer Finanzierungsrunde über 40 Millionen Euro bekanntangeführt von Bpifrance und dem neuen CEO Max Bittner. Ziel ist es,durch die zusätzlichen finanziellen Mittel neue Technologielösungenfür das Mode-Ökosystem zu entwickeln und die Shopping Community aufder Plattform zu stärken um so das weitere internationale Wachstum zufördern.Unter der Leitung des CEO Max Bittner soll Vestiaire Collectivemit der Ambition, die Branche zu revolutionieren, in Kürze innovativetechnologie- und datengesteuerte Lösungen auf den Markt bringen, umseine globalen Kunden sowie die Marken und Einzelhändler dabei zuunterstützen, die Einführung eines nachhaltigen und zirkulärenKonsumverhaltens voranzutreiben. Der Wiederverkauf spielt dabei einezentrale Rolle und soll das komplette Modesystem zu einemnachhaltigeren Konsumverhalten zu führen.Diese neue Finanzierungsrunde bestätigt das Vertrauen derInvestoren an das große globale Potenzial des Geschäftsmodell vonVestiaire Collective und wird eine weitere Beschleunigung desinternationalen Geschäfts ermöglichen - über die Kernmärkte hinaus,in denen das Unternehmen bereits gut etabliert ist. Derzeit werdenbereits 79% der Transaktionen des französischen Unternehmens imAusland abgewickelt.Durch das Investment kann die Wachstumsdynamik in Asien fortsetztwerden, wo Vestiaire Collective im zweiten Quartal 2019 ein Wachstumvon 140% GMV erwartet, sowie der Eintritt in zahlreiche neue Märktefinanziert werden, darunter Taiwan, Thailand, Indonesien, Indien,Malaysia, VAE, Saudi-Arabien, Israel, Brasilien und Mexiko.Mit der Finanzierung plant Vestiaire Collective außerdem, seineinternationale Rekrutierungskampagne auszubauen. Seit dem Eintrittvon Maximilian Bittner hat das Unternehmen 120 neue Talente aus mehrals 20 Nationen in sechs Niederlassungen erfolgreich rekrutiert,wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Technologie- und Datenteamslag.Maximilian Bittner, CEO von Vestiaire Collective sagt:"Ich freue mich persönlich sehr darauf, das Geschäftsmodell zuskalieren und die Modebranche zusammen mit den Mitbegründern FannyMoizant und Sophie Hersan und dem Rest des Teams weiter zurevolutionieren. Wir wollen ein internationales technologie- unddatengetriebenes Unternehmen aufbauen, das die einzigartige Marken-und Mode-DNA von Vestiaire Collective nutzt. Wir möchten uns beiBpifrance Participations und unseren bestehenden Aktionären für ihregroßartige Unterstützung bedanken".Charlotte Corbaz, Principal bei Bpifrance Participations sagt:"Vestiaire Collective ist einzigartig positioniert und kannoptimal von der Verschiebung des Konsumentenverhaltens hin zu einerKreislaufwirtschaft und Digitalisierung profitieren. Wir freuen uns,Max und sein Team bei der Transformation der Modebranche zuunterstützen und sind fest davon überzeugt, dass sein Ansatz,Technologie und Daten mit der Mode-DNA des Unternehmens zukombinieren, es ihm ermöglichen wird, zum weltweiten Marktführeraufzusteigen".ANMERKUNGEN FÜR DIE REDAKTION:Zu den aktuellen Investoren von Vestiaire Collective gehören auchCondé Nast International und Ventech.Über vestiairecollective.comVestiairecollective.com ist die weltweit führende Community fürPremium- und Luxusmode aus zweiter Hand. Die Plattform ist durchihren sorgfältig kuratierten Produktkatalog mit 1 Mio. gefragterFashion Pieces, die nach dem Verkauf fachmännisch auf ihre Qualitätund Authentizität geprüft werden. Vestiairecollective.com wurde imOktober 2009 in Paris gegründet und hat über 8 Millionen Mitgliederin 50 Ländern weltweit und agiert mit Büros in Paris, London, NewYork, Mailand, Berlin und Hongkong. Über 40.000 neue Artikel werdenjede Woche von der Gemeinschaft eingereicht, die es den Käufernermöglicht, besonders begehrte und modischen Einzelstücke zu finden -und Vestiaire Collective dadurch zur ersten Adresse für einaufregendes und einzigartiges Einkaufserlebnis macht.Über Bpifrance ParticipationsDie Beteiligungen von Bpifrance werden von BpifranceInvestissement getätigt. Bpifrance finanziert Unternehmen in jederPhase ihrer Entwicklung mit Krediten, Garantien und Eigenkapital.Bpifrance unterstützt sie bei ihren Innovationsprojekten und ihrerinternationalen Expansion. Die Aktivitäten von Bpifrance umfassenBeratungs-, Universitäts-, Networking- und Beschleunigungsprogrammefür Start-ups, KMU und ETIs sind Teil des Angebots für Unternehmer.Dank Bpifrance und seinen 48 Regionalbüros profitieren Unternehmervon einem gut vernetzten und effizienten Ansprechpartner, der sie beider Bewältigung ihrer unternehmerischen Herausforderungenunterstützt. Der Large Venture Fund unterstützt mit einem Budget von1 Milliarde Euro Technologieunternehmen mit hohem Potenzial. Seit2013 hat das Team in mehr als 41 Unternehmen in denSchwerpunktbranchen Gesundheit, Digital und Umwelt mit hohemKapitalbedarf investiert. Large Venture ist ein Minderheitsinvestor,der in der Führung von Unternehmen tätig wird, die bereits durch VCsfinanziert werden oder über beträchtliche Einnahmen verfügen. LargeVenture ist in der Lage, mehr als 10 Millionen Euro zu investierenund stellt das Kontinuum der Eigenkapitalfinanzierung fürInnovationskapitalgeber bereit, die früher in die Entwicklung desUnternehmens eingebunden wurden. bpifrance.fr 