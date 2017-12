Vestas Wind Systems: Deutliche Rückgänge in Deutschland und Europa!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

Vestas Wind lieferte im 2. Quartal nur noch 1.192 Windräder aus. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1.226 gewesen. Der Umsatz ging um 14% auf 2,21 Mrd € zurück. Vor allem in Deutschland und Europa gab es deutliche Rückgänge. Die Nummer 1 der Windbranche hat auch deutlich weniger verdient. Das operative Ergebnis (EBIT) sank um fast ein Drittel auf 279 Mio €. Die EBIT-Marge fiel damit von 15,6 auf 12,6%. Der Gewinn schrumpfte von 278 auf 186 Mio €. Immerhin bekräftigte Vestas Wind die Prognose für 2017. Denn der Auftragsbestand erhöhte sich Ende Juni um über 1 Mrd € auf 9,1 Mrd €.

Der Windanlagenbauer strebt für 2017 einen Umsatz von 9,25 bis 10,25 Mrd € an. Die EBITMarge soll 12 bis 14% erreichen. Dies konnte die Anleger nicht beruhigen. Sie zeigten sich enttäuscht über den herben Gewinneinbruch. Um seine Aktionäre zu beruhigen, kündigteVestas ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Demnach will der Konzern eigene Aktien bis zu 600 Mio € über die Börse zurückkaufen.

Mit einem älteren Rückkaufprogramm liegt damit das Volumen für das Jahr 2017 bei rund 700 Mio €. Vestas Wind will damit auch die eigene Kapitalstruktur verbessern und Aktien für Mitarbeiterprogramme bereithalten. Vestas Wind hat einen Auftrag für das größte Windenergieprojekt in der Mongolei erhalten. Demnach werden für den 55 Megawatt (MW) umfassenden Sainshand Wind Park in der Dornogobi-Provinz 25 Windturbinen geliefert. Zudem wurde ein Servicevertrag über 15 Jahre abgeschlossen.

