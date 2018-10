Vestas Wind Systems Aktie: Zufriedenstellende Ergebnisse

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

Vestas Wind hat das 2. Quartal zufriedenstellend beendet. Der Umsatz kletterte um 2% auf 2,26 Mrd €. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 259 Mio €, ein Rückgang um 20 Mio €. Der Konzern kündigte an, die Produktion in der Fabrik im spanischen León zu beenden. Betroffen sind insgesamt 362 Mitarbeiter. Jüngste Marktentwicklungen haben gezeigt, dass die Nachfrage in Europa für 2

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.