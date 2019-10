Vestas Wind A-Wirklich, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

Vestas Wind A-, ein Unternehmen aus dem Markt "Schwere elektrische Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 16:39 Uhr) mit 517.8 DKK deutlich im Minus (-1.67 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Copenhagen.

Unsere Analysten haben Vestas Wind A- nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Vestas Wind A- damit 40,59 Prozent über dem Durchschnitt (-7,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -10,48 Prozent. Vestas Wind A- liegt aktuell 43,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vestas Wind A- liegt bei einem Wert von 16,52. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 16,2) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -2 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Vestas Wind A- damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Vestas Wind A- in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".