Vestas Wind A/: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

Der Vestas Wind A/-Kurs wird am 31.07.2018, 08:58 Uhr an der Heimatbörse Copenhagen mit 406,9 DKK festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Schwere elektrische Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Vestas Wind A/ entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Vestas Wind A/ haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet Vestas Wind A/ nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Renewable Energy. Der Unterschied beträgt 0,4 Prozentpunkte (2,28 % gegenüber 1,88 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Vestas Wind A/ liegt mit einem Wert von 13,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 1 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Renewable Energy" von 13,42. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".