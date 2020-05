Vestas Aktie: Das ist noch möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

Am Dienstag meldete sich Vestas Wind Systems A/S (kurz „Vestas“) mit neuen Zahlen zu Wort. Demnach konnte Vestas im 1. Quartal 2020 den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um beachtliche 29% auf 2,235 Mrd. Euro steigern. Das Ebit vor Sondereffekten rutschte allerdings tief in den roten Bereich. Nach +97 Mio. Euro in Q1 2019 hieß es da -54 Mio. Euro in Q1 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



