Vestas-Aktie: Ein erfolgreiches Jahr für die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

Die gesamten Einnahmen des Unternehmens nach Ländern beliefen sich im Jahr 2020 auf 14,819 Milliarden Euro. In Dänemark wird dabei mit 827 Millionen Euro am geringsten beigetragen. Die USA verzeichnete Einnahmen in Höhe von 5,787 Milliarden Euro. Der Rest von 14,819 Milliarden Euro ergibt sich aus den anderen Ländern.

Nachdem der Kurs der Vestas-Aktie im März 2020 an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung