Vestas Aktie: Blick auf die Relationen!

Beim dänischen Hersteller von Windkraftanlagen Vestas Wind Systems A/S (kurz „Vestas“) läuft derzeit ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien. Wer weiß, ob das mitgeholfen hat, den Aktienkurs in den vergangenen Wochen und Monaten zu beflügeln. Immerhin liegt die 3-Monats-Performance der Aktie in Euro gerechnet derzeit bei rund +31%, was sich natürlich sehen lassen kann. Das aktuelle Programm zum Rückkauf eigener Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



