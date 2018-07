Vesta GmbH beteiligt sich an Syntellix AG

Hannover (ots) - Investor Vesta erschließt sich Zugang zuinnovativem Technologiegebiet der Syntellix AG - Internationalerfolgreich operierende Vesta GmbH bringt zusätzliche langjährigeunternehmerische Expertise und Investorenkompetenz einDie Syntellix AG, die mit MAGNEZIX®, ihrer patentiertenMagnesiumtechnologie, die Innovationen aus Materialwissenschaften undBiomedizintechnik vereint, derzeit den Weltmarkt für orthopädischeImplantate zu revolutionieren im Begriff ist, gab heute bekannt, dassdie international erfolgreich operierende Vesta GmbH neue Aktionärindes Unternehmens ist.Für die Vesta GmbH waren im Kontext des neuen Investments diekonsequente Zukunftsorientierung und Innovationskraft der SyntellixAG sowie die disruptive Natur ihrer bahnbrechendenMAGNEZIX®-Technologie ausschlaggebend.Implantate aus MAGNEZIX® bieten großen Patientennutzen undeinzigartige Produktvorteile, die zu besseren chirurgischenErgebnissen, deutlich weniger Folgeoperationen und wesentlichgeringeren Kosten für die Kostenträger führen können. Neben derOrthopädie und Unfallchirurgie bietet ein Anwendungstransfer vonMAGNEZIX® auf andere medizinische Felder wie z. B. Neurochirurgie,Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie oder dentale Implantologie enormeMarkt- und Wachstumspotenziale.Die Syntellix AG verfügt aktuell für ihre Produkte überZulassungen bzw. Registrierungen in rund 50 Ländern und bereiteteinen Börsengang vor, um das beschriebene Marktpotenzial ihrerTechnologie auszuschöpfen und so zügig und nachhaltig wie möglichweiter international zu expandieren.Syntellix-CEO, Gründer und Hauptaktionär Prof. Dr. Utz Claassenäußerte sich zum Eintritt der Vesta GmbH ins Aktionariat derSyntellix AG wie folgt: "Mit der Vesta GmbH gewinnen wir einenInvestor, der in seinem Kerngeschäft sowohl auf eine seit mehrerenGenerationen bestehende unternehmerische Tradition zurückblicken kannals auch seit jeher die Bedeutung der Innovationskraft fürzukunftsgerichtetes Handeln als elementaren Teil seiner Unternehmens-und Investment-Strategie etabliert hat. Mit der Vesta GmbH hatSyntellix einen Partner gefunden, der von seiner Philosophie herperfekt zum Unternehmen passt."Über Syntellix:Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamischwachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. DasUnternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertriebvon hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantatenspezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX®sind einzigartig und werden in einer aktuellen Veröffentlichung alsklinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet.Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebeumgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität,Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereichbioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurdebereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisengeehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016,der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnungals "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie internationalals "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.Pressekontakt:Caroline Meyer-MaltsevaPRTelefon: 0511 270413-55presse@syntellix.comwww.syntellix.comSyntellix AGAegidientorplatz 2a30159 HannoverDeutschlandOriginal-Content von: Syntellix AG, übermittelt durch news aktuell