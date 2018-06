VesselBid versteigert weltweit erstmals Seeschiff online (FOTO)

Hamburg (ots) -Die neue Online-Verkaufsplattform VesselBid.com hat im Mai 2018ein Containerschiff erfolgreich versteigert. Die elf Jahre alte,2.700 TEU tragende "Buxharmony" wurde zu einem sehr guten Preis vonüber 14 Mio. USD an fernöstliche Käufer verkauft. Namhafte Brokerhatten das Schiff zuvor auf rund USD 13 bis 13,5 Million geschätzt.Durch die erfolgreiche Versteigerung schlägt VesselBid ein neuesKapitel bei Schiffsverkäufen auf. Nie zuvor war ein Handelsschiffonline versteigert worden. Das weltweite Interesse an derVersteigerung war groß. Mehrere potentielle Käufer interessiertensich für die Versteigerung. Drei Bieter qualifizierten sich für diezweite, finale Runde der Online-Auktion, in der sie den Preis auf14,2 Mio. USD steigerten.VesselBid wurden u.a. von der NetBid Industrie-Auktionen AG undder Toepfer Transport GmbH gegründet und ist damit unabhängig vonBanken und Reedern. Die Verkaufsplattform bietet Verkäufern undKäufern einen vollkommen transparenten Verkaufsprozess. Lediglich dieIdentität der Bieter bleibt den anderen Bietern verborgen.Clemens Toepfer von Toepfer Transport sagt: "Der erzielteVerkaufspreis der "Buxharmony" hat unsere Erwartungen übertroffen.Das Bieten bei VesselBid ist transparent, fair und schnell. Onlinewar es möglich, dass die Käufer schnell bieten, da am Ende nur derPreis verhandelt werden muss. Die vertraglichen Bedingungen desVerkaufs waren vor der letzten Auktion mit den jeweiligen Käufernvereinbart worden. Die zuletzt verbleibenden zwei Hauptbieter gabenzusammen 38 Gebote ab. So erreichte das Schiff einen sehr gutenPreis. Die Versteigerung von Schiffen über VesselBid ist ein neuererfolgreicher Weg, Schiffe zu verkaufen."VesselBid setzt auf die Technologie und Erfahrung der NetBid AG,die seit vielen Jahren eine Online-Plattform für Maschinen undAnlagen betreibt. "Wir führen seit 20 Jahren Online-Auktionen durchund wissen, dass bei einer Online-Auktion andere psychologischeMechanismen greifen als bei einem normalen Verkauf. Es herrscht einganz eigener Konkurrenzdruck, weil die Bieter die Gebote derMitbieter sehen. Die Preisfindung und das Preisgefühl werden dadurchbeeinflusst und die Bereitschaft der Bieter, mehr zu bieten, steigtbeinahe automatisch", sagt Clemens Fritzen, CEO von NetBid.Die "Buxharmony" wurde von einem Insolvenzverwalter verkauft.Finanzierende Bank des Schiffes war die Norddeutsche Landesbank.Aaron Sen, Head of Ship Asset Management bei der Nord/LB,kommentiert: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser erstenOnline-Auktion. Für die Nord/LB hat ein transparentes Verkaufsmodellviele Vorteile und uns hat das System schon früh in der erstenPräsentation überzeugt. Diese innovative Neuentwicklung fürOnline-Verkäufe oder Auktionen könnte von unserer Bank auch in derZukunft in passenden Situationen unterstützt werden."Das erste Feedback von anderen Marktteilnehmern auf VesselBid warebenfalls sehr positiv. Neben Banken und Insolvenzverwaltern erkennenauch Reedereien den Mehrwert, den VesselBid bieten kann. Die NetBidAG gehört zur renommierten Hamburger Angermann-Gruppe. Unter dem Dachder Holding Horst F.G. Angermann GmbH, werden Dienstleistungen imZusammenhang mit verkaufenden Unternehmen, Beratung in M&A und imImmobilienmarkt angeboten. Toepfer Transport ist ein unabhängigerSchiffsmakler aus Hamburg, der sich auf Verkauf und Neubau vonSchiffen sowie Marktforschung spezialisiert hat. Die Nord/LB mit Sitzin Hannover ist einer der führenden deutschen Schiffsfinanzierer.Pressekontakt:NetBid Industrie-Auktionen AGClemens FritzenABC-Straße 3520354 Hamburg040 35 50 59-201GEYER M&Kwww.geyermk.deOriginal-Content von: NetBid Industrie Auktionen AG, übermittelt durch news aktuell