Verzweifelt / Kommentar von Friedrich Roeingh zu den Bauern-Protesten

Da rollen sie wieder: Die Kraftmeier auf ihren Kraftpaketen.Deutschlands Bauern lassen ihre Muskeln spielen. Eine Zumutung? Ach wo. EinFliegenschiss gegen die brachiale Protestkultur der Franzosen. Dagegen könntendie Treckerparaden auf Deutschlands Straßen von John Deere, Case und Fendtgesponsert sein - deutsches Demo-Biedermeier. Immerhin aber ist es den Bauerngelungen, die Öffentlichkeit auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen.Mit einem Mal schleicht sich in unsere entfremdete Ernährungsweise wieder dieromantische Vorstellung vom Landbau ein. Vergessen sind Billigfleisch undFertigpizza, vergessen unsere sündhaft hohe Wegwerfquote an Lebensmitteln. Dieerste Adresse der Bauernproteste müssten eigentlich wir Verbraucher sein. Invielem haben die Bauern ja recht. Soll das Höfesterben so weitergehen? Wollenwir kolchoseartige Strukturen statt bäuerlicher Betriebe? Bitte nicht. DasProblem ist nur, dass die Bauern nicht das bekommen dürfen, was die meisten vonihnen fordern. Kein Aussetzen einer schärferen Gülleverordnung - in vielenRegionen ist die Nitratbelastung imGrundwasser nun einmal deutlich zu hoch.Nicht die Glyphosat-Nutzung fortschreiben: Wenn es um das Insekten- undVogelsterben geht, muss für den Ausstieg der qualifizierte Verdacht ausreichen.Nicht noch höhere Subventionen - 60 Milliarden Euro pro Jahr gibt die EU bereitsjetzt zur Unterstützung der Landwirtschaft aus. Wann also machen wir endlicheine Landwirte-Politik statt Landwirtschaftspolitik? Landwirte-Politik hieße,Familienbetriebe zu stärken und nicht durch Gießkannen-Politik den Trend zuimmer größeren Betrieben auch noch anzufachen. Landwirte-Politik hieße,verbindliche Qualitäts- und Tierwohlstandards auch für Importe festzuschreiben.Landwirte-Politik hieße, Landschaftspflege endlich zu einer tragendenEinnahmesäule der Bauern zu machen. Frage an die Bauern, bevor sie an die Deckegehen: Was denken Sie, was Ihre Väter und Großväter in diesen Zeiten von derPolitik gefordert hätten?