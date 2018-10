Verzögerungen bei neuen Fahrzeugtests setzten Volkswagens Absatz in den USA zu

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HERNDORN (dpa-AFX) - Der Absatzaufschwung von Volkswagen in den USA hat im vergangenen Monat wegen technischer Probleme ein jähes Ende gefunden.



Trotz anhaltend hoher Nachfrage nach den Stadtgeländewagen Atlas und Tiguan setzte der Konzern in den Vereinigten Staaten im September mit 30 555 Autos 4,8 Prozent weniger ab als noch vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Herndorn mitteilte. Bereits im August hatte sich die Nachfragekurve abgeflacht.