Verzögerungen bei Vergaben öffentlicher Aufträge wegen Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise haben sich Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge des Bundes in Milliardenhöhe verzögert.



Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Gerald Ullrich hervor, über die zuerst die "Welt" (Mittwoch) berichtete. "Öffentliche Aufträge werden weiterhin ausgeschrieben und vergeben", erklärt das Bundeswirtschaftsministerium darin. "In einigen besonders gelagerten Fällen haben sich durch pandemiebedingte Ursachen die seit Beginn der Corona-Pandemie durchgeführten Vergabeverfahren verzögert." Nach einer Abfrage bei den Bundesressorts sei ein geschätztes Auftragsvolumen von insgesamt rund acht Milliarden Euro betroffen.

Wie lange sich die jeweiligen Auftragsvergaben verzögerten, ging aus der Antwort nicht hervor. Lediglich in Einzelfällen seien Vergabeverfahren zurückgezogen oder aufgehoben worden, hieß es weiter. Der FDP-Politiker Ullrich sprach gegenüber der "Welt" von einem "Investitionsstau" und kritisierte, dieser hätte verhindert werden können, "wenn der Digitalisierungsgrad in der Verwaltung fortgeschrittener wäre". "Die Bundesregierung muss daher, wie auch große Teile der Wirtschaft, einen Digitalisierungsschub durchlaufen."/sku/DP/zb