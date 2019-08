Verzicht auf Übergangsregelung für Pflegekräfte kostet Tausende von Fachkräften / bpa: Bundesländer sollen Vorbild Hessen folgen und Pflegehelfer auch im Jahr 2020 in die Fachkraftausbildung aufnehmen

Berlin (ots) - Mit einem klaren Ziel vor Augen starten zahlreicheAltenpflegehelferinnen und -helfer in diesen Tagen in ihre weitereAusbildung zur Altenpflegefachkraft: Wer bereits das einjährigeExamen abgelegt hat, kann direkt in das zweite Jahr derFachkraftausbildung einsteigen. Als Fachkräfte können sie dannVerantwortung in der Pflege älterer und hilfebedürftiger Menschenübernehmen und sich ein Leben lang auf einen abwechslungsreichen undsicheren Job verlassen."Nach unseren Informationen kommen jährlich bundesweit rund 4.000dieser motivierten Kräfte aus der Helferausbildung in die verkürzteFachkraftausbildung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil derNachwuchssicherung in der Pflege. Es ist unverantwortlich, dass diemeisten Bundesländer diesen Umstieg im nächsten Jahr nichtermöglichen. Dadurch verlieren diese Länder einen ganzen Jahrgang",kritisiert der Präsident des Bundesverbandes privater Anbietersozialer Dienste e. V. (bpa) Bernd Meurer. Wegen der Umstellung aufdie generalistische Pflegeausbildung zum 1. Januar gibt es 2020 nochkeine zweiten Ausbildungsjahre nach dem neuen Modell und ein Umstiegin die noch laufende bisherige Ausbildung bedarf einerlandesrechtlichen Übergangsregelung. Bisher haben dies nur Hessen,das Saarland, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg ermöglicht."Wir reden hier nicht von Einzelfällen. In einigen Bundesländernwechselt mehr als die Hälfte aller einjährig examiniertenPflegehelfer in die Fachkraftausbildung", rechnet Meurer vor. Nachdem Verband vorliegenden Daten gingen damit bundesweit 4.000 künftigeFachkräfte verloren, die noch einmal völlig von vorn an-fangen müssenund im besten Fall ein Jahr später fertig werden. "Diese Zeit habenwir nicht. Die Bundesländer verschenken tausende Pflegefachkräfte undwir erwarten, dass schnell überall Übergangsregelungen geschaffenwerden. Was in vier Ländern klappt, kann in den zwölf anderen nichtunmöglich sein."Wie es gehen kann, zeigt Hessen, das als erstes Bundesland das vombpa auf-gezeigte Problem gelöst und einen unkomplizierten Einstiegder examinierten Hilfskräfte in die im Jahr 2020 noch laufendenzweiten Ausbildungsjahrgänge der bisherigen Altenpflegeausbildungermöglicht hat. Davon profitieren auch diejenigen Azubis, die jetztihre einjährige Hilfskraftausbildung beginnen und in einem Jahr danndie Entscheidung für eine weitere Fachkraftausbildung treffen können.Für das jetzt beginnende Ausbildungsjahr gibt es in einigenprivaten stationären Einrichtungen und ambulanten Pflegediensten nochfreie Ausbildungsstellen. Bei Interesse bieten diese ortsnaheAusbildungsplätze mit sicheren beruflichen Perspektiven und einerguten Ausbildungsvergütung.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell