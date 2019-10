Verzehrwarnung: Produkt Zott Sahnejoghurt Pfirsich-Maracuja mit MHD 29.10.2019, 01.11.2019 und Zott Sahnejoghurt Panna Cotta mit MHD 29.10.2019, 31.10.2019, 01.11.2019 wegen vorzeitigen Verderbs (FOTO)

Mertingen (ots) -Die Zott SE & Co. KG, Mertingen, warnt aus Gründen desvorbeugenden Verbraucherschutzes vor dem Verzehr folgender ArtikelZott Sahnejoghurt:Zott Sahnejoghurt Panna Cotta,150g,Pfirsich,Kennung 31.10.19FZott Sahnejoghurt Panna Cotta,150g,Heidelbeer,Kennung 31.10.19FZott Sahnejoghurt Panna Cotta,150g,Erdbeer,Kennung 29.10.19F,1.11.19FZott Sahnejoghurt Panna Cotta,150g,Mango,Kennung 29.10.19F,1.11.19FZott Sahnejoghurt Pfirsich-Maracuja,150g, 29.10.19F,1.11.19FAlle anderen Sahnejoghurts mit gleichen Mindesthaltbarkeitsdatensind nicht betroffen.Die Chargenkennzeichnung befindet sich auf dem Deckel der Verpackung.Im Rahmen einer Routinekontrolle des Fertigprodukts wurdevereinzelt eine Belastung mit einem Schimmelkeim (Fusarium), der zumvorzeitigen Verderb des Produktes führen kann, festgestellt. DasUnternehmen weist darauf hin, dass beim Verzehr sensorisch deutlichauffälliger Produkte gesundheitliche Beeinträchtigungen wieUnwohlsein und Durchfall nicht auszuschließen sind. Ob das Produktsensorisch auffällig ist, erkennt der Verbraucher an eineraufgeblähten oder eingezogenen Deckelplatine sowie an einer vergorenriechenden Joghurtmasse.Die Ursache für die Kontamination konnte in der Zwischenzeitidentifiziert und behoben werden. Der Keim gelangte über die Zudosageeiner einzelnen Charge der Panna Cotta Creme in den Abfüllprozessoben genannter Artikel.Alle anderen Zott-Produkte sind davon nicht betroffen unduneingeschränkt zum Verzehr geeignet. Zott entschuldigt sichausdrücklich für die Unannehmlichkeiten und dankt allen Kunden undVerbrauchern für das Verständnis.Verbraucher, die einen der aufgeführten Artikel gekauft haben,erhalten auch ohne Vorlage eines Kassenbons bei postalischerEinsendung der Deckelplatine an Zott eine Erstattung des Kaufpreisessowie der Portokosten.Weitere Informationen erhalten Verbraucher unterwww.zott.de/verbraucherinformation sowie unter der gebührenfreienVerbraucherhotline 0800 9688968.Betroffene Handelspartner:Bela, Bünting, Edeka, Famila, Globus, Kaufland, Metro Deutschland,real, REWE, Tegut und WasgauPressekontakt:Zott UnternehmenskommunikationZott SE & Co. KG | Dr.-Steichele-Straße 4 | 86690 MertingenTel. +49 9078 801 106, | E-Mail: info@zott.deOriginal-Content von: Zott SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuell