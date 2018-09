Verwirrende Öko-Label: Welche Unternehmen wirklich ökologisch vorbildlich sind

Hamburg (ots) -- Meta-Studie liefert Wegweiser durch den Dschungel der Ökolabels- Klein- und mittelständische Betriebe sind Vorreiter in SachenNachhaltigkeit- Umweltschutz steht in der Holzwirtschaft besonders hoch im KursWelche Produkte und Unternehmen sind besonders umweltfreundlichund ressourcenschonend? Das sollen Verbraucher anhand sogenannterÖkolabels erkennen. In der Praxis ist für den Laien aber oft nichtersichtlich, nach welchen Kriterien diese Umweltzeichen vergebenwerden, und wie streng dabei die Maßstäbe ausfallen. Sinnvolle,seriöse Labels sind so von Alibi-Auszeichnungen mit niedrigenStandards kaum zu unterscheiden. Welche Marken und Unternehmen sichin Sachen Umweltschutz tatsächlich vorbildlich hervorheben, hat dasInstitut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftragvon Focus und Focus Money jetzt mit Hilfe einer Meta-Studieermittelt. Von rund 4800 Marken und Firmen, die 71 unterschiedlicheÖkolabels führen, wurden 532 als "ökologisch vorbildlich"identifiziert und ausgezeichnet.Die Analysten des IMWF erfassten zunächst, welche Gütezeichen aufBasis ökologischer Kriterien in Deutschland Anwendung finden, undwelche Marken oder Unternehmen diese Ökolabels tragen. Für jedes der71 Umweltzeichen wurde abgeglichen, wie ihre Qualität und Seriositätvon drei renommierten, unabhängigen Fachinstitutionen bewertetwurden: Der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), derVerbraucher Initiative e.V. und dem von der Bunderegierung berufenenRat für Nachhaltige Entwicklung. Mit dem Siegel "ökologischvorbildlich" ausgezeichnet wurden diejenigen Marken und Unternehmen,die Umweltzeichen führen, die in mindestens zwei dieserÖkolabel-Analysen die jeweils höchstmögliche Bewertung erreichten.Diese Hürde konnten nur elf Prozent der Träger der 71 Umweltzeichennehmen.Mittelstand treibende Kraft für mehr NachhaltigkeitEin besonders auffälliges Ergebnis der Untersuchung: InDeutschland beweisen vor allem klein- und mittelständische BetriebeVerantwortung für die Umwelt. So zum Beispiel die Textilfabrik"Gebrüder Conzelmann", die seit bald 100 Jahren in Albstadt auf derSchwäbischen Alb Trikotwaren herstellt. Oder das erst 2017 gegründeteStart-up "Cleaneroo" aus Berlin, das ein innovatives, besondersumweltfreundliches sowie duft-, farbstoff- und alkoholfreiesFensterputzmittel vertreibt. Aus dem Deutschen Aktienindex DAX der 30größten börsennotierten Aktiengesellschaften hat es mit der DeutschenTelekom hingegen nur ein einziger Konzern geschafft, sich für dasSiegel "ökologisch vorbildlich" zu qualifizieren.Wer vom Wald lebt, achtet die NaturBesonders hoch im Kurs steht Umweltschutz in der deutschenHolzwirtschaft: 63 Siegel wurden allein an Sägewerke verliehen.Darunter solch regional verankerte Betriebe wie die Stösser Säge- undHobelwerk GmbH aus dem 2800-Seelen-Ort Bühl-Vimbuch inBaden-Württemberg oder das Sägewerk Lückenmühle aus Thüringen miteiner Tradition von mehr als 120 Jahren. Hinzu kommen weitere 80forstwirtschaftliche oder auf Holz spezialisierte Handels-,Handwerks- und Industrieunternehmen wie die Allgäuer Edel- undWertholz GmbH oder die in der Weimarer Republik gegründete FaustmannBau- u. Möbelschreinerei GmbH aus Mosbach-Diedesheim am Neckar.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontaktezwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die anfundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemeninteressiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Erhat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consultingvielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit vonForschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat essich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft undWirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich dasIMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wirderwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für dieAufarbeitung dieser Themen zu gewährleistenWeitere Informationen finden Sie unter www.imwf.dePressekontakt:Dr. Mathias OldhaverIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHZeughausmarkt 3520459 HamburgTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 140info@imwf.dewww.imwf.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell