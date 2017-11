Verwendung von fluorierten Treibhausgasen im Jahr 2016 deutlich geringer

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 haben Unternehmen in Deutschland 8974 Tonnen Fluorkohlenwasserstoffe (F-Gase) verarbeitet, die alsklimawirksame Treibhausgase eingestuft werden. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, lag die verwendete Menge um rund 373Tonnen oder 4,0 % unter dem Wert von 2015. Treibhausgase tragen zurKlimaveränderung bei und nehmen Einfluss auf die Erderwärmung.Klimawirksam werden diese Stoffe allerdings erst, wenn sie in dieAtmosphäre freigesetzt werden. Daher gilt die Verwendung dieserStoffe als potenziell klimarelevant.Der Einfluss der einzelnen Treibhausgase auf die Klimaveränderungist unterschiedlich hoch. Als Bezugsgröße dient die Klimawirksamkeitvon Kohlendioxid (CO2) mit einem Erwärmungspotenzial ("Global WarmingPotential", kurz: GWP) von "1". Die 2016 verwendete Menge entsprichtinsgesamt rund 15,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Diese Mengegelangte allerdings nicht vollständig in die Atmosphäre, da die Gaseauch in geschlossene Systeme gefüllt und damit (vorerst) nicht alsEmission freigesetzt werden. Die in Deutschland in die Atmosphärefreigesetzte Menge von klimawirksamen Gasen belief sich nachvorläufigen Berechnungen des Umweltbundesamtes im Jahr 2016 auf rund906 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Der Anteil derFluorkohlenwasserstoffe an diesen Gesamtemissionen betrug rund 12Millionen Tonnen CO2-Äquivalente oder rund 1,3 %.Die Europäische Union hat in der sogenannten F-Gas-Verordnunggeregelt, dass die Verwendung von klimawirksamenFluorkohlenwasserstoffen ab 2015 bis 2030 um rund 80 % gegenüber demDurchschnitt der Jahre 2009 bis 2012 verringert werden muss. Darüberhinaus hat die internationale Gemeinschaft mit den Beschlüssen vonParis im Dezember 2015 sowie 2016 in Kigali (Ruanda) und Marrakesch(Marokko) weitergehende Einschränkungen der Verwendung vonklimawirksamen Gasen vereinbart, um die weitere Erwärmung derErdatmosphäre zu begrenzen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Hannelore Scherff,Telefon: +49 (0) 611 / 75 82 11,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell