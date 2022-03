Verwechslungsgefahr im Krieg: Versicherer Zurich entfernt Logo 'Z'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich vermeidet vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine das Firmenlogo "Z". "Wir entfernen vorübergehend die Verwendung des Buchstabens "Z" aus sozialen Kanälen, wo er isoliert erscheint und missverstanden werden könnte", bestätigte das Unternehmen am Sonntag. Auf der Konzern-Website ist das Logo weiterhin zu sehen. Der Buchstabe ist in Russland zum Symbol für den Krieg geworden.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium steht das Schriftzeichen für den Slogan "Für den Sieg". Das "Z" prangt in Russland auf vielen Autos. In sozialen Netzwerken fügen auch Prominente ein groß geschriebenes "Z" in ihren Namen ein./al/DP/he