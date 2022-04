Verwaltungsrat will Nahles als Chefin der Arbeitsagentur vorschlagen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) will am Freitag die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles als neue Vorstandsvorsitzende vorschlagen. Ein entsprechender Beschluss für die 51 Jahre alte frühere Bundesarbeitsministerin gilt als sicher. Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten sich nach wochenlangem Ringen bereits im Januar auf ein Personalpaket für die Bundesagentur mit Nahles an der Spitze geeinigt.

Das Paket sieht zudem vor, dass mit der Deutsche-Bahn-Managerin Katrin Krömer und Vanessa Ahuja, bisher Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium, zwei ausgewiesene Expertinnen der Arbeitsmarktpolitik den Vorstand ergänzen. Aus dem von bisher drei auf vier Köpfe erweiterten Gremium bleibt Daniel Terzenbach als Konstante erhalten. BA-Vorstandschef Detlef Scheele geht Ende Juli in den Ruhestand, Personal- und Finanzvorständin Christiane Schönefeld im September.

Dem Personalvorschlag muss das Bundeskabinett formell noch zustimmen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss Nahles ernennen. Sie soll offiziell zum 1. August in ihrem neuen Amt starten, könnte aber bereits vorher eine Phase der Einarbeitung durchlaufen./dm/DP/zb