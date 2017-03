Der Verwaltungsrat von Agile Alliance wählt die Amtsträger für das Jahr 2017

Die Wahl erfolgte bei einem persönlichen Treffen in FloridaPortland, Oregon (ots/PRNewswire) - Agile Alliance(https://www.agilealliance.org/), eine weltweite gemeinnützigeOrganisation, die sich der Verbreitung derAgile-Entwicklungsprinzipien und -praktiken widmet, gab heutebekannt, dass der Verwaltungsrat der Agile Alliance die Amtsträgerfür das Jahr 2017 gewählt hat. Der Verwaltungsrat, der sich ausAgile-Meinungsführern mit unterschiedlichem Hintergrund und ausverschiedenen Ländern zusammensetzt, hat die gemeinsame Leidenschaft,mit Agile-Fachleuten jeden Tag bessere Software in der gesamten Weltbereitzustellen.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/473075/Agile_Alliance_Board_of_Directors.jpgDer Verwaltungsrat wählte während seines jüngsten persönlichenTreffens in Orlando, Florida, drei Mitglieder für die Dauer von einemJahr zu Amtsträgern der Agile Alliance:- Paul Hammond, Vorsitzender (England): Paul ist ein Veteran derSoftwarebranche mit 20+ Jahren Erfahrung und er wendet dieAgile-Prinzipien und -Praktiken seit mehr als zehn Jahren bei derBereitstellung von Software an. Er ging unlängst als Leiter desEuropean Product Development Teams zu eBay, nachdem er zuvor 15Jahre Teil des MSN und Skype Produktteams von Microsoft war.- Victor Hugo Germano, Schatzmeister (Brasilien): Victor ist einbrasilianischer Unternehmer und Mitgründer von Lambda3, wo er Teamsbei der Verwendung von Agile-Prozessen und -Werten zurBereitstellung besserer Produkte unterstützt. Das Unternehmen hatdie Vision, eine Organisation mit demokratischen Arbeitsplätzen zuschaffen, auf denen Beteiligung, Verantwortung und Transparenz derSchlüssel zum Erfolg sind.- Dr. Rebecca Parsons, Sekretärin (USA): Rebecca ist Chief TechnologyOfficer von ThoughtWorks und war unmittelbar zuvor Vorsitzende derAgile Alliance. Sie verfügt über mehr Jahre Erfahrung beiAnwendungsentwicklung, als sie bereit ist zuzugeben, und die sie inBranchen erwarb, die von Telekommunikation bis zu entstehendenInternetservices reichen. Sie hat umfassende Erfahrung bei derLeitung und Schaffung großflächig verteilter Anwendungen sowie derIntegration unterschiedlicher Systeme."Die Agile Alliance erlebt mit ihrem schnellen Wachstum einespannende Zeit", sagte Phil Brock, Managing Director der AgileAlliance. "Wir haben uns dem Fortschritt bei der großglächigenEinführung von Agile auf weltweiter Basis verpflichtet. Ich freuemich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Amtsträgern desVerwaltungsrates bei der Unterstützung aller, welche die Agile-Werte,-Prinzipien und -Praktiken bei der Entwicklung von Softwarelösungenuntersuchen und anwenden, um sie produktiver, menschlicher undnachhaltiger zu gestalten."Über Agile AllianceAgile Alliance (https://www.agilealliance.org/) ist einegemeinnützige Organisation, welche die im Agile Manifesto dargelegtenKonzepte der Agile-Softwareentwicklung fördert. Mit weltweit fast37.000 Mitgliedern und Abonnenten orientiert sich die Agile Alliancean den Prinzipien der Agile-Methoden und am Mehrwert, die sieEntwicklern, Organisatoren und Endbenutzern bieten. Agile Allianceorganisiert und unterstützt Veranstaltungen, um dieAgile-Gemeinschaft auf weltweiter Basis zusammenzubringen.MedienkontaktPam HughesMarketing Chief, Agile AllianceFoto -http://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpgOriginal-Content von: Agile Alliance, übermittelt durch news aktuell