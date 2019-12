Verwaltungsrat verlängert die Bestellung von drei Geschäftsführenden Direktoren

Frankenthal (ots) - Der Verwaltungsrat der KSB SE & Co. KGaA hat in seinerheutigen Sitzung den Vertrag von CEO Dr. Stephan Timmermann vorzeitig um dreiJahre verlängert. Er ist nun bis zum 30.11.2023 bestellt. Die Verträge derGeschäftsführenden Direktoren Dr. Matthias Schmitz und Ralf Kannefass wurdenebenfalls um drei Jahre verlängert. Beide sind nun bis zum 31.05.2023beziehungsweise 30.06.2023 bestellt.Mit der Verlängerung der Verträge setzt der Verwaltungsrat ein deutlichesZeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens. Der Vertragmit dem Geschäftsführenden Direktor Dr. Stefan Bross läuft noch bis zum14.09.2022. "Alle vier Geschäftsführenden Direktoren haben maßgeblich dieWeiterentwicklung des Konzerns gestaltet. Jetzt können sie sich zusammen mitihren Teams auf die erfolgreiche Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmenkonzentrieren", sagt der Verwaltungsratsvorsitzende Oswald Bubel.Das Unternehmen hatte im Frühjahr 2019 das Struktur- und Wachstumsprogramm CLIMB21 angekündigt. Durch eine neue Aufbau- und Ablauforganisation, die auf einestärkere Marktorientierung ausgerichtet ist, sollen die Effizienz und dieErtragskraft des Unternehmens nachhaltig gesteigert werden.Bilder können über die KSB-Website www.ksb.com abgerufen werden.Pressekontakt:Wilfried SauerTel + 49 6233 86-1140Wilfried.sauer@ksb.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100499/4463056OTS: KSB SE & Co. KGaAISIN: DE0006292006Original-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell