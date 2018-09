Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe klagt vor VerwaltungsgerichtWiesbaden gegen das Land Hessen - Stickstoffdioxid-Grenzwert inFrankfurt am Main deutlich überschritten - Luftreinhalteplan derStadt muss geändert werden - Diesel-Fahrverbote als kurzfristigwirksame Maßnahme für "Saubere Luft" die einzige OptionDas Verwaltungsgericht Wiesbaden verhandelt am 5. September 2018öffentlich über die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für"Saubere Luft" in Frankfurt am Main. Die DUH hatte im November 2015Klage gegen das Land Hessen eingereicht (4 K 1613/15.WI). Ziel istdie schnellstmögliche Einhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid(NO2) in der Stadt Frankfurt am Main. Diesel-Fahrverbote sind dafürdie alleinige Möglichkeit und müssen in den Luftreinhalteplanaufgenommen werden.Die einzige offizielle verkehrsnahe Messstelle an der FriedbergerLandstraße zeigte im Jahr 2017 mit 47 µg/m³ eine deutlicheÜberschreitung des erlaubten Jahresmittelwerts von 40 µg NO2/m³ an.Aktuelle Messungen der DUH von Februar und Juni 2018 zeigen: Werteoberhalb des Grenzwertes finden sich verteilt über das gesamteStadtgebiet Frankfurts. Die Rechtmäßigkeit von Diesel-Fahrverbotenals kurzfristige Maßnahme zur Einhaltung des NO2-Grenztwertesbestätigte das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 27. Februar2018. Diese sind demnach schon ab Herbst 2018 möglich. Auf dieserBasis klagt die DUH für eine Fortschreibung des Luftreinhalteplansvon Frankfurt zur schnellstmöglichen Einhaltung des NO2-Grenzwerts,damit die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger endlich zu ihrem Rechtauf "Saubere Luft" kommen.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch und Rechtsanwalt Prof. Dr.Remo Klinger stehen ab circa 9:15 Uhr vor sowie nach der mündlichenVerhandlung für Interviews zu Verfügung.Wir freuen uns, wenn Sie vor Ort sind und bitten um Rückmeldung anpresse@duh.de.Datum:Mittwoch, 5. September 2018 um 10 UhrOrt:Verwaltungsgericht Wiesbaden, Mainzer Straße 124, 65189 Wiesbaden,Raum 1.026Teilnehmende:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt, 01712435458Mehr Informationen:Zu den aktuellen Ergebnissen der Messaktion "Decke auf wo Atmen krankmacht": http://l.duh.de/p180828Kontakt vor Ort:Ann-Katrin Bohmüller, persönliche Referentin Jürgen Resch, 015117281752DUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell