Verwaltungen stehen auf dem Weg zur Digitalisierung weiter vor großen Herausforderungen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Wie wird die deutsche Verwaltung endlich digital und wie sieht dieVerwaltung der Zukunft aus? Über diese Fragen diskutierten knapp 200Branchenexperten beim 24. Ministerialkongress "Next GenerationGovernment" in Berlin. BearingPoint-Experte Jon Abele: "DieVerwaltung hat vielerorts ein Zieldefizit. Digitalisierungsprojektebrauchen messbare Ziele, um von einer Kostendiskussion zu einerNutzerdiskussion zu kommen und Fortschritt zu messen. Hier bestehterheblicher Handlungsbedarf".Nur mit der konsequenten Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes(OZG), das die Digitalisierung sämtlicher Verwaltungsdienstleistungenbis 2022 vorsieht, wird die deutsche Verwaltung wirklich digital. Vorallem die Automatisierung von Prozessen ist zwingend notwendig, umden wachsenden Ansprüchen von Bürgern gerecht zu werden. Das ist dasErgebnis des Ministerialkongresses der Management- undTechnologieberatung BearingPoint, bei dem am 12. und 13. Septembermehr als 200 Entscheidungsträger aus IT und Verwaltung zusammenkamen,um über die Zukunft der Verwaltungsmodernisierung zu diskutieren.Jon Abele, Partner und Leiter Public Services bei BearingPoint,machte in seiner Rede auch auf die Hindernisse aufmerksam, mit denenVerwaltungsmitarbeiter in der Praxis konfrontiert sind: "VieleKommunen fühlen sich noch allein gelassen, das ist das Ergebnis einerjüngst von BearingPoint durchgeführten Onlinebefragung. Da gaben 55%an, sich nicht ausreichend in die Bundes- und Landesaktivitäteneinbezogen zu fühlen. Hier zeigt sich noch ein erheblicherHandlungsbedarf, um die digitalen Services am Ende in und für jededeutsche Kommune anzubieten. Es fehlt an Behördenleitungen, diemindestens jährlich konkrete, messbare Ziele für die Aufgaben ihresHauses definieren und dann die Prozesse, Ressourcen und Möglichkeitender Digitalisierung zur Erreichung der gesetzten Ziele nutzen."Digitalisierung: Es braucht eine StrategieDie Berliner Staatssekretärin Sabine Smentek betonte in ihrerEröffnungsrede die Wichtigkeit einer einheitlichenDigitalisierungsstrategie für die Verwaltung. Richtig angegangen,könnte das OZG ein Durchbruch für die Verwaltungsdigitalisierung inDeutschland sein.Ihr folgte Staatssekretär Randolf Stich mit einer KeyNote, in derer die Digitalisierungsstrategie aus der Sicht des LandesRheinland-Pfalz schilderte. Auch in der anschließendenPodiumsdiskussion waren sich die Teilnehmer über die wichtige Rolledes OZG einig: Abläufe sollen sowohl verwaltungsintern als auchbehördenübergreifend so digital automatisiert werden, dass Bürgerspürbar entlastet werden. Für ein "Next Generation Government", dasdemografischen Wandel und Digitalisierung weiter zusammenbringt,zeichnet sich zudem bereits die Anforderung nach strukturellenReformen ab. An dieser Stelle diskutierten Sonja Anton, Tech4Germany;Dr. Ariane Berger, Deutscher Landkreistag; Ernst Bürger,Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat; Hubert Ludwig, DVZDatenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern und StaatssekretärRandolf Stich, Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz.Neue Erwartungen an die Verwaltung von morgenZukunftsforscher Michael Carl entwarf beim Ministerialkongress einZukunftsbild der politischen Kommunikation und der Rahmenbedingungenvon Politik, Verwaltung und Regierung. Insbesondere die Dynamikkünstlicher Intelligenz wird die Entwicklung der kommenden Jahreprägen. Fakten und Fakes werden zunehmend schwerer voneinander zuunterscheiden sein. Assistenzsysteme werden den immer individuellerenDialog zwischen Politik und Gesellschaft leiten. Zugleich wird esimmer präziser möglich, die künftigen Folgen heutiger politischerEntscheidungen zu prognostizieren. Die Politik erschließt sich dieDimension Zukunft. "Wir müssen heute entscheiden, welche Gestalt dieZukunft unserer Demokratie haben soll - und sie entsprechendentwickeln", so Michael Carl.Dr. Markus Schmitz, CIO der Bundesagentur für Arbeit, wies darüberhinaus darauf hin, wie sehr neue Plattformen und Technologien inZukunft auch die Services der Bundesagentur für Arbeit beeinflussenwerden. In der Diskussionsrunde "Next Generation Konsolidierung"besprachen die Teilnehmer zukünftige Anforderungen an eineIT-Konsolidierung der Verwaltung. Die Teilnehmer Günter Eggers,
e-shelter; Jonas Rahe, Cisco, Dr. Norbert Ahrend, PD-Berater deröffentlichen Hand GmbH und Dr. Markus Schmitz, CIO der Bundesagenturfür Arbeit, waren sich einig, dass das Anbietenbehördenübergreifender Leistungen und die Nutzung modernerTechnologien erforderlich ist, damit die deutsche Verwaltung nichtihre Anschlussfähigkeit verliert.Die Millennials als Treiber eines Kulturwandels in OrganisationenDr. Stefanie Burkhart, Human Capital Evangelist, stellte in ihrerClosing Note die so genannten Millennials in den Mittelpunkt undbetonte, dass die junge Generation den Kulturwandel und dieDigitalisierung innerhalb von Unternehmen oft maßgeblich vorantreibt.Die Millennials verfügen über ein digital geprägtes, vernetztes undkooperatives Mindset, wodurch sie eine enorme Bedeutung für die immerschneller voranschreitende Digitalisierung bekommen. DerKongress gilt heute als eines der wichtigsten Foren derVerwaltungsmodernisierung. Weiterführende Informationen zumMinisterialkongress sind unter www.ministerialkongress.de verfügbar.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen unterstützt seine Kunden sowohl bei strategischen alsauch technologischen Herausforderungen rund um die Transformationihres Unternehmens. BearingPoint agiert dabei in vier Bereichen:Consulting, Solutions, Business Services und Ventures. Pressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell