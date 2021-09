Verwaltung von Hybrid-Arbeitsplätzen im Unternehmen: Comfy | Enlighted bringt Flexible Spaces 2.0 heraus

Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Upgrade verbessert die hybride Arbeit für die Mitarbeitern und gewährt tiefe Einsichten in die RaumnutzungComfy | Enlighted (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3297020-1&h=3950588730&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3297020-1%26h%3D2904019591%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.comfyapp.com%252F%26a%3DComfy%2B%257C%2BEnlighted&a=Comfy+%7C+Enlighted), der führende Anbieter intelligenter und nachhaltiger Arbeitsplatzlösungen, hat heute die Einführung von Flexible Spaces 2.0 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3297020-1&h=2708824283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3297020-1%26h%3D480300382%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.comfyapp.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2021%252F08%252FComfy_Flexible_Spaces_Solution_Sheet_08102021.pdf%26a%3DFlexible%2BSpaces%2B2.0&a=Flexible+Spaces+2.0) angekündigt. Diese aktualisierte Anwendung erweitert die Funktionalität von Flexible Spaces um Möglichkeiten, "Team-Nachbarschaften" aufzubauen und detailliertere Einblicke in die Präferenzen der Mitarbeiter zu erhalten. Die neuen Funktionen helfen Unternehmen dabei, eine bessere Zusammenarbeit zu fördern und ihre Mitarbeiter in eine sicherere, nachhaltigere und kostengünstigere hybride Büroumgebung zurückzuholen."Die Art der Arbeit und die Funktion des Arbeitsbereichs haben sich aufgrund von COVID stark verändert, und SAP freut sich, weiterhin mit Comfy an Lösungen für den Arbeitsplatz zusammenzuarbeiten, die Unternehmen dabei helfen, sich in der Arbeitsumgebung nach COVID zurechtzufinden und gleichzeitig die Mitarbeitererfahrungen zu verbessern", erläuterte Marco Hofmann, Head of LoB Real Estate von SAP. "Die Partnerschaft vereint die umfassende Plattform von Comfy, die den Mitarbeitern mehr Auswahl und Kontrolle ermöglicht, mit den Fähigkeiten von SAP, verhaltensbasierte Echtzeit-Einblicke zur Optimierung der Raumnutzung für sich ändernde Bedürfnisse und Arbeitsstile bereitzustellen. In Kombination bieten unsere Lösungen einen präzisen Blick auf die Präferenzen der Mitarbeiter und die Raumnutzung und ermöglichen eine Neugestaltung des Arbeitsbereichs."Aufbauend auf den Kernfunktionen von Flexible Spaces 1.0 - Arbeitsplatzreservierung, Wegfindung, Standort von Mitarbeitern und Kommunikation - bietet Flexible Spaces 2.0 Verbesserungen sowohl für die Mitarbeitererfahrung als auch für die Raumgestaltung: Neighborhoods, um Räume für die organisatorische Zuweisung zu gruppieren, In-App Check-In, um die Reservierungen von Räumen zu optimieren, Space Traits, eine Möglichkeit, die Präferenzen der Mitarbeiter zu kategorisieren und zu erkennen, und Insights Access, eine Daten-API, mit der neue Dateneinblicke gewonnen werden, die in Entscheidungen über Immobilienportfolios miteinfließen.Präzisere Arbeitsplatzgestaltung und datenbasierte Portfolioentscheidungen verbessern die MitarbeitererfahrungFlexible Spaces 2.0 stellt neue Funktionen vor, die ein aktivitätsbasiertes Arbeiten mit Kollegen fördern und die verfügbaren Büroflächen durch daten- und analysebasierte Arbeitsplatzgestaltung optimieren.- NEIGHBORHOODS: Die Verantwortlichen für die Raumaufteilung verfügen jetzt über die erforderlichen Tools, um Neighborhoods ("Nachbarschaften") zu erstellen, die die Zusammenarbeit fördern, die Auslastung maximieren und Räumlichkeiten schaffen, die es den Mitarbeitern erlauben, beste Leistungen zu erbringen. Schreibtische und andere Räume können in einzelne "Nachbarschaften" gruppiert werden. Diese Zusammenstellungen an reservierbaren Sitzplätzen werden dann funktionalen Teams zugewiesen, wodurch bessere Möglichkeiten für Teamarbeit und "zufällige Reibungen" während der Arbeit geschaffen werden.- IN-APP CHECK-IN: Um die Auslastung des verfügbaren Platzes zu verbessern, können die Verantwortlichen für die Raumaufteilung jetzt den In-App-Check-in aktivieren, der einen zuvor reservierten Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, wenn der Mitarbeiter, der ihn reserviert hat, ihn nicht verwendet. Dann wird der Platz für eine neue Reservierung freigegeben.- SPACE TRAITS: Eine neue Feature, Space Traits, ermöglicht das Markieren von Eigenschaften oder Merkmalen an Arbeitsplätzen, in Räumen oder auf Etagen, sodass die Mitarbeiter das Büro auswählen können, in dem sie am besten arbeiten können. Dank dieser gesammelten Daten erkennen die Administratoren, wie sich die Präferenzen der Mitarbeiter im Laufe der Zeit ändern und können ihre Strategien zur Raumgestaltung entsprechend anpassen.- INSIGHTS ACCESS: Flexible Spaces 2.0 bietet die Möglichkeit, Zeitreihen-Nutzungs- und Belegungsdaten mittels Insights Access, die API für Arbeitsplatzdaten von Comfy, zu extrahieren. Diese APIs für ausgehende Daten ermöglichen eine nahtlose Analyse der Absichten der Mitarbeiter, wie sie die Büroräume nutzen wollen (über Reservierungsdaten), sowie über das tatsächliche Verhalten der Mitarbeiter (über Sensor- oder WLAN-Daten). Über Insights Access können Comfy-Daten (einschließlich Space Traits) problemlos mit anderen Quellen kombiniert werden, um die Auslastung in einem Gebäudeportfolio, die Raumkosten nach Abteilungen, die Präferenzen der Mitarbeiter, die Stimmung und vieles mehr zu analysieren."Durch die globale Einführung unseres Flexible Spaces-Angebots, das 2020 eingeführt wurde, haben wir ein umfangreiches Verständnis für die Workflows erworben, die für die Organisation eines nahtlosen hybriden Arbeitsmodells erforderlich sind", erklärte Franco Castaldini, Produktleiter bei Comfy | Enlighted. "Flexible Spaces 2.0 baut auf unserer erstklassigen Arbeitsplatzlösung auf, die es den Mitarbeitern erleichtert, untereinander und mit ihren physischen Büros Kontakt zu halten. Darüber hinaus bietet es den Unternehmen eine neue, noch nie dagewesene Ebene an detaillierten Einblicken in die Raumnutzung - bis hin zum Schreibtisch, zur Beleuchtung und zum Raumtyp."Comfy | Enlighted, ein Siemens-Unternehmen, ist ein führender Anbieter von intelligenten technologischen Lösungen für den Arbeitsplatz und befähigt Menschen und Unternehmen, intelligente, gesunde und flexible Räumlichkeiten für die Zukunft der Arbeit zu schaffen. An der Schnittstelle zwischen Mitarbeitererfahrung und betrieblichem Immobilienmanagement bieten die verbrauchergerechte mobile App und die IoT-Integrationsplattform von Comfy | Enlighted umfassende Dateneinblicke für die Portfolioanpassung und -optimierung. Comfy | Enlighted, ein Siemens-Unternehmen, ist ein führender Anbieter von intelligenten technologischen Lösungen für den Arbeitsplatz und befähigt Menschen und Unternehmen, intelligente, gesunde und flexible Räumlichkeiten für die Zukunft der Arbeit zu schaffen. An der Schnittstelle zwischen Mitarbeitererfahrung und betrieblichem Immobilienmanagement bieten die verbrauchergerechte mobile App und die IoT-Integrationsplattform von Comfy | Enlighted umfassende Dateneinblicke für die Portfolioanpassung und -optimierung. Die Workplace Intelligence-Plattform und SaaS-Lösungen des Unternehmens mit Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley, USA, werden in 59 Ländern auf einer verwalteten Bürofläche von 83 Millionen Quadratfuß mit mehr als 110.000 Mitarbeitern eingesetzt. www.comfyapp.com.