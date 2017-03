Verwaltung 4.0 weiter vorantreiben: Goetzfried AG als Partner des Landes Hessen auf CeBIT / Tochterunternehmen der Allgeier Experts am Stand E47 in Halle 7 (FOTO)

Wiesbaden/Hannover (ots) -Der Technologie- und Personaldienstleister Goetzfried AG wird auchin diesem Jahr wieder vom 20.03. bis zum 24.03. alsKooperationspartner des Landes Hessen auf der Digital-Business-MesseCeBIT in Hannover vertreten sein. Das Tochterunternehmen der AllgeierExperts unterstützt das Projekt "Digitales Hessen" seit Jahren durchdie Vermittlung von IT-Experten mit Spezialwissen, u.a. inUnix/Linux, Public Key Infrastructure (PKI), IT-Security, ReleaseManagement und Projektmanagement. Am Messestand E47 in Halle 7 stelltdas Land Hessen gemeinsam mit engen strategischen Partnern Lösungenfür eine moderne, effiziente und interaktive Verwaltung vor.Im Zuge des Projekts "Digitales Hessen" plant das Land Hessen,seine eService-Angebote in den kommenden Jahren weiter auszubauen,interne Prozesse transparenter zu gestalten und zu optimieren sowieBürokratie abzubauen. "Hessen ist im Bereich eGovernment einer derVorreiter in Deutschland und verfolgt mit Blick auf die nahe Zukunfteine klare Strategie. Wir sind stolz, diesen Weg hin zu mehrTransparenz, Flexibilität und Bürgernähe in der Verwaltungsstrukturdurch den Einsatz innovativer Online-Services nun schon seit mehr alsfünfzehn Jahren als strategischer Partner zu begleiten", so BerndSauer, Vorstand der Goetzfried AG."Wir freuen uns, dass die Goetzfried AG als langjähriger undwichtiger Kooperationspartner bereits zum elften Mal auf der CeBIT amStand des Landes Hessen vertreten sein wird", so Hessens Co-CIORoland Jabkowski, der weiter sagte: "Um unsere ambitionierten Zielezu erreichen, brauchen wir erfahrene, verlässliche und innovativePartner, die uns bei unseren Digitalisierungsprojekten unterstützenund zugleich die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen imöffentlichen Bereich verstehen."IT- und Personallösungen für eine moderne VerwaltungDie Goetzfried AG entlastet öffentliche Auftraggeber unter anderembei der Suche nach passenden IT-Spezialisten für den temporärenProjekteinsatz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden ist eineTochtergesellschaft der Allgeier Experts. Im Verbund bietet AllgeierExperts neben der Vermittlung von Fachpersonal auch umfassendeProjektservicedienstleistungen im Technologiebereich an. Erstkürzlich konnten die Allgeier Experts-Töchter Goetzfried AG,Goetzfried Professionals und Allgeier Experts Services einenGroßauftrag im Bereich Betriebsunterstützung bei Dataport, demführenden IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung inNorddeutschland, gewinnen.Goetzfried unter neuer FlaggeAllgeier Experts wurde im vergangenen Jahr neu formiert. SeitAnfang 2017 treten die acht zugehörigen Gesellschaften gemeinsamunter einer Dachmarke auf. In diesem Jahr wird die Goetzfried AGerstmals auch mit dem Logo der Allgeier Experts auf der CeBIT zusehen sein und das komplette Serviceportfolio des Gesamtunternehmensfür den öffentlichen Sektor vorstellen.Über Allgeier ExpertsAllgeier Experts ist einer der führenden Dienstleister fürPersonalservice und Projektlösungen in Deutschland. Die Division derAllgeier SE bündelt das Know-how und die Branchenexpertise derTochtergesellschaften Allgeier Experts Services, Goetzfried AG,Goetzfried Professionals, tecops, Recompli, U.N.P., SearchConsult undOxygen unter einem Dach. An 29 Standorten ist Allgeier Experts fürmehr als 1000 nationalen und internationalen Unternehmenskunden sowieöffentliche Auftraggeber tätig. Mit 250 Millionen Euro Umsatz und2.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäßLünendonk-Marktsegmentstudie zu den Top-3-IT-Personaldienstleisternin Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unterwww.allgeier-experts.com.Pressekontakt:Allgeier ExpertsThomas BeckerGustav-Stresemann-Ring 12-1665189 WiesbadenTel.: +49 611 4456-190E-Mail: thomas.becker@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell