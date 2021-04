Verwaltetes Vermögen: ÖKOWORLD knackt erfolgreich die 3-Milliarden-Euro-Hürde / Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erfreut sich einer wachsenden Fangemeinde B2C und B2B

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Luxemburg/Wasserbillig (ots) - Die ÖKOWORLD LUX S. A. verzeichnete in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Anstieg des über die Fondspalette verwalteten Vermögens.Im Oktober des Jahres 2017 knackte die ÖKOWORLD die 1 Mrd. EUR Assets under Management.Bereits im Oktober des Jahres 2019 erreichten die Fondsvolumina die 1,5 Mrd. EUR.Im Juli des Jahres 2020 freute sich die ÖKOWORLD, als auf der Messlatte die 2-Mrd.-EUR-Grenze erstmals überschritten wurde. Im Oktober 2020 pendelte das verwaltete Vermögen mit steigender Tendenz zwischen 2,2 Mrd. und 2,3 Mrd. EUR.Zum 31. Dezember 2020 betrug das Gesamtvolumen aller von der ÖKOWORLD AG/ÖKOWORLD LUX S. A. konzipierten Investmentfonds über 2,5 Mrd. EUR. Dies entsprach einer Steigerung des Volumens um 877,15 Mio. EUR gegenüber 2019.Die Anteile in allen ÖKOWORLD-Fonds waren im Jahr 2020 um 3.816.034 Stücke gestiegen. Diese Steigerung entspricht 34,12% im Vergleich zum Vorjahr.Nun wurde im April 2021 erfolgreich eine neue Schallmauer durchbrochen: Per 26. April 2021 stand das verwaltete Fondsvolumen der ÖKOWORLD LUX S.A. bei 3,1 Mrd. EUR..Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999 börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). 45 Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: (+49)2103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Original-Content von: ÖKOWORLD LUX S.A., übermittelt durch news aktuell