Verwässerter Meeresschutz / WWF-Report: EU verfehlt Ziele zum Schutz der marinen Biodiversität / Auch Deutschland muss erheblich nachbessern

Hamburg (ots) - Ein neuer WWF-Report zeigt erhebliche Mängel beimSchutz der europäischen Meere. Nur 1,8 Prozent der Meeresflächeinnerhalb der EU sind sowohl als Schutzgebiete ausgewiesen als auchmit entsprechenden konkreten Schutzmaßnahmen belegt. Voninternationalen Meeresschutzzielen ist man weit entfernt: Bis 2020sollten 10 Prozent des weltweiten Ozeans effektiv geschützt werden,dies ist sowohl im UN Nachhaltigkeitsziel 14 als auch in derBiodiversitätskonvention 11 festgeschrieben. Auch in Deutschlandbesteht dringender Bedarf zur Stärkung der Schutzbemühungen.Marine Schutzgebiete sollen helfen, bestimmte Arten oderLebensräume in den Meeren langfristig vor schädigenden Eingriffen zubewahren. Um dies sicherzustellen, müssen die Gebiete durchsogenannte Managementpläne wirkungsvoll verwaltet werden. In ihnenwerden genaue Maßnahmen zum Schutz oder zur Wiederherstellung derNatur festgeschrieben, also zum Beispiel die Fischerei eingeschränkt.Der WWF-Report zeigt, dass 12,4 Prozent der europäischen Meere alsSchutzgebiete ausgewiesen sind. Formal ist damit das 10-Prozent-Zielder EU erreicht, die Realität sieht anders aus. "Der Großteil dereuropäischen marinen Schutzgebiete sind sogenannte "Paper Parks",deren Schutzwirkung nur auf dem Papier existiert", warnt WWF-ExpertinCarla Kuhmann. "Ohne sofortige Implementierung und Einhaltung vonManagementplänen mit wirksamen Maßnahmen wird die EU ihre Ziele zumSchutz der Ozeane verfehlen."Im deutschen Meeresschutz klaffen Theorie und Praxis ebenfallsauseinander: Etwa 45 Prozent der deutschen Meeresgewässer sind formalals Schutzgebiete ausgewiesen, dennoch haben auch Jahre nach derenAusweisung gerade einmal die Hälfte davon Managementpläne. "SeitJahren hinkt Deutschland darin hinterher, den Schutz in denentsprechenden Gebieten umzusetzen. Dort wo der erste Schritt bereitsgemacht ist und entsprechende Pläne vorliegen, kann nicht automatischvon wirkungsvollem Management gesprochen werden. Aussagen über dietatsächliche Qualität der Pläne sind kaum möglich. WirtschaftlicheNutzung, insbesondere Fischerei, findet weiterhin großflächig in denGebieten statt und richtet dort enorme Schäden an", so Kuhmann. DerNationalpark Wattenmeer stellt beispielsweise eine große Meeresflächeunter Schutz, die allerdings von Krabbenfischern derzeit fastuneingeschränkt befischt werden darf. Sofern vorhanden beschränkensich Schutzmaßnahmen auf die küstennahen Schutzgebiete, bemängelt derWWF. "Für die geschützten Offshore-Gebiete in deutschen Gewässerngibt es bislang überhaupt keine Managementpläne und Regulierungen derFischerei. Der WWF fordert, dass im Durchschnitt 50 Prozent derFläche der Schutzgebiete frei von jeglicher Nutzung sind, dort alsoauch nicht gefischt werden darf", erklärt Carla Kuhmann.Eine aktuelle Entscheidung der EU-Kommission macht Hoffnungdarauf, dass sich die Schutzbedingungen in deutschenOffshore-Gebieten in Zukunft verbessern. Deutschland hatte Anfang desJahres Vorschläge für Fischereimaßnahmen in den Schutzgebieten deroffenen Nordsee an die EU übermittelt. Dies geschieht im Rechtsrahmender Gemeinsamen EU-Fischereipolitik. Unter anderem ging es darum, dieGrundschleppnetz- und Stellnetzfischerei zu regulieren. DieEU-Kommission hat die Vorschläge nun abgelehnt, u.a. da sie nichtausreichen, um den Schutz von Schweinswalen, Seevögeln undempfindlichen Lebensräumen auf dem Meeresboden in den Schutzgebietensicherzustellen. Unklar ist nun, wie sich der Prozess fortsetzt. "Injedem Fall wird Deutschland hier nacharbeiten müssen, um dieSchutzgebiete endlich vor Auswirkungen der Fischerei zu schützen", soKuhmann.Den ganzen Report zum Download finden Sie unter https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Protecting-Our-Ocean.pdf.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureFreya DunckerTelefon: 040 / 530 200 448E-Mail: freya.duncker@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell