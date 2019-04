Die Verunreinigung von Kita-Essen war kein religiös motivierter Anschlag (FOTO)

Leverkusen (ots) -In einer Leverkusener Kita ist das Essen für die Kinder zweimalgezielt verunreinigt worden. In einem Facebook-Post wird behauptet,die Taten seien mutmaßlich dschihadistische Anschläge gewesen.BEWERTUNG: Falsch. Für eine religiös motivierte Tat gibt es keineAnhaltspunkte.FAKTEN: Im Februar 2019 wurde zwei Mal das Essen in derevangelischen Kindertageseinrichtung mit Reinigungsmittelnpräpariert. Noch vor der Ausgabe an die Kinder wurden die Mahlzeitenaus dem Verkehr gezogen. Davon gegessen hat niemand. Untersuchungenim Labor haben ergeben, «dass es sich bei den Verunreinigungen umBestandteile der Reinigungsmittel handelt, die in der Kita verwendetwurden».Die Kölner Staatsanwaltschaft hat einen vagen Anfangsverdachtgegen eine Küchen-Hilfskraft, die nicht mehr für die Einrichtungtätig ist. Die verdächtigte Frau mache von ihrem SchweigerechtGebrauch, sagte der Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am 29. März 2019.Die Verdächtige soll noch in der Küche selbst das nachReinigungsmitteln riechende Essen gemeldet haben. Die Behörden gehenvom sogenannten Helfersyndrom aus - also dass die Frau Aufmerksamkeiterregen wollte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wirdgegen sie nicht wegen Körperverletzung ermittelt, sondern wegenSachbeschädigung - weil Essen weggeworfen werden musste.Welcher Religion die Hilfskraft angehört, wurde nicht mitgeteilt.Es spielt auch keine Rolle. Denn nach Angaben von OberstaatsanwaltBremer gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Tat einenislamistischen Hintergrund haben könnte. Demnach handelt es sich auchnicht um einen «mutmaßlich religiös motivierten Anschlag auf dieKleinsten unserer Gesellschaft», wie der Facebook-Postfälschlicherweise angibt.Internet:- Zuständige Staatsanwaltschaft in Köln(http://www.sta-koeln.nrw.de/kontakt/index.php)- Zuständige Polizei-Öffentlichkeitsarbeit in Köln(https://koeln.polizei.nrw/artikel/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit- Facebook-Post über angeblich dschihadistischen Anschlag(http://ots.de/KCHM1U)- Archivierter Facebook-Post über angeblich dschihadistischenAnschlag (http://ots.de/3fGKrs)Pressekontakt:- Kontakt zum dpa-Faktencheckteam: faktencheck@dpa.com© dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH. Die vorstehenden Inhalte sindurheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung von Texten, Grafiken undBildern ohne vertragliche Vereinbarung oder sonstige ausdrücklicheZustimmung der dpa ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für dieVerbreitung, Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe sowieSpeicherung, Bearbeitung oder Veränderung. Alle Rechte bleibenvorbehalten.Original-Content von: dpa-Faktencheck, übermittelt durch news aktuell