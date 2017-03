Verunreinigtes Wasser tötet Kinder / Belastung durch Industrie und Landwirtschaft weltweites Problem

Osnabrück (ots) - Verunreinigtes Wasser ist eine der Hauptursachenfür den Tod von Kindern: Jedes Jahr sterben über 360.000 Mädchen undJungen unter fünf Jahren allein an Durchfallerkrankungen, die durchden Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen verhindertwerden könnten. Hinzu kommen durch verseuchtes Wasser verursachteInfektionen mit Parasiten und andere Darmkrankheiten. Darauf weistdas Kinderhilfswerk terre des hommes anlässlich des Weltwassertagesam 22. März hin.663 Millionen Menschen haben immer noch keinen Zugang zuWasserleitungen oder sauberen Brunnen. Sie sind darauf angewiesen,ihren Bedarf an Wasser durch Seen, Bäche oder Flüsse zu decken. Diesesind jedoch immer häufiger nicht nur durch Fäkalien verseucht,sondern auch durch Chemikalien und Schwermetalle wie Arsen, Zyanid,Blei oder Pestizide. Schadstoffe aus der Landwirtschaft, ungeklärteIndustrieabfälle und Abfallprodukte der Rohstoffgewinnung haben oftschwerwiegende Folgen für die Gesundheit insbesondere von Kindern.terre des hommes fordert deshalb deutsche Unternehmen auf, beiihren Zulieferern auf die Einhaltung hoher Umweltstandards zu achten- insbesondere in jenen Ländern, deren Regierungen dies nicht tun.Gleichzeitig hilft terre des hommes direkt durch Projekte, indenen zum Beispiel Quellwasser gefiltert und in Leitungen zu denDörfern gebracht wird: www.tdh.de/wasser. Auch die terre deshommes-Gemeinschaftsstiftung unterstützt zahlreiche Wasserprojektemit ihrem Fonds »Sauberes Wasser - ein Kinderrecht«:www.tdh-stiftung.de/wasserfonds.Für Rückfragen und Interviews:Jonas Schubert,Telefon 05 41 / 71 01-106, Mail: j.schubert@tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell