Veru-Aktie: Nutzen Sie jetzt den starken Anstieg und investieren Sie!

Hoher Schlusskurs und starker Anstieg! Veru Inc (NASDAQ:VERU) schoss am Montag um 235% in die Höhe, bevor sie den Handel mit einem Plus von mehr als 180% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag beendete. Am Dienstag konsolidierte die Aktie den Aufwärtstrend, indem sie auf dem Tages-Chart ein Inside-Bar-Muster bildete. Am Montag gab Veru die Ergebnisse seiner Phase-3-Studie zu seinem COVID-19-Medikament Sabizabulin… Hier weiterlesen