Vertriebsstudie: Neue Wege in der Vertriebssteuerung notwendig

Köln (ots) - Zwei von drei Unternehmen in der Chemie- undBauindustrie sind mit ihrer Steuerung des Vertriebs nicht zufrieden.Hauptursache dafür: 84% der Unternehmen beschränken sich darauf,Abweichungen von geplanten Ergebniskennzahlen zu erklären, anstattdie Vertriebsaktivitäten proaktiv nach vorne auszurichten.Die Vertriebssteuerung in der Branche erfolgt zu reaktiv, zu spätund steht zu wenig im Fokus. Zu diesem Ergebnis kommt eineinternationale Vertriebsstudie von Simon-Kucher & Partners, bei derrund 300 Manager in der Chemie- und Bauindustrie befragt wurden.Mehr Transparenz, klarere Kennzahlen und eindeutige Anreizenotwendig"Wir hören immer wieder Aussagen wie: 'Wenn ich die Monatszahlenerhalte, ist es zu spät', 'Ich habe zu wenig Sichtbarkeit, umsteuernd eingreifen zu können' oder 'Wir kontrollieren Absatz, Umsatzund Deckungsbeitrag, nicht aber Besuchszahlen oderNeukundengewinnung'. Das ist ein Problem für die Vertriebssteuerung",so Markus Mayer, Director bei Simon-Kucher und Co-Autor der Studie.Gemäß der Studie ist ferner bei 79% der befragten Unternehmen eineeingeschränkte Datenverfügbarkeit aufgrund mangelhafter CRM-Systemeein Schwachpunkt.Die erfolgreichen 20% der Branchenunternehmen zeigen, dass füreine aktive Geschäftssteuerung drei Fähigkeiten entscheidend sind:Die Richtung für Aktivitäten muss klar vorgegeben werden, Maßnahmensollten entlang des gesamten Vertriebsprozesses abgeleitet werden undschließlich sollte man die Vertriebsmannschaft mit messbaren Zielenund Anreizen in Position bringen. Es wird deutlich, dass die"Champions" der Branche eine bessere Transparenz überVertriebsaktivitäten haben, von den Chancen über Angebote bis hin zurealisierten Abschlüssen. "Wie viele Kunden wurden besucht? Wie vieleAngebote wurden neu erstellt? Wie viele Angebote stehen kurz vorAbschluss? Wie hoch ist die Abschlussrate? Diese Fragen sindessentiell", so Mayer. Mobil und in Echtzeit verfügbare Dashboardsmit Leistungskennzahlen bieten die technischen Möglichkeiten, dieVertriebsmannschaften gut informiert zu halten und Benchmarks zurVerfügung zu stellen.Verknüpfung von Vertriebssteuerung und Strategie sicherstellen84 % der befragten Teilnehmer erhalten nur wenig Einblick in ihrePre-Sales-Aktivitäten, um den Vertrieb proaktiv zu steuern. Für JanHaemer, Partner bei Simon-Kucher und Co-Autor der Studie, machendiese Zahlen deutlich, dass die Transparenz in Unternehmen verbessertwerden muss. "Vertriebsdaten sollten mit in die Strategieplanungeinfließen. Eine Priorisierung der attraktivsten Wachstumsfelder istVoraussetzung, um den Vertrieb auf die richtigen Segmente undKundengruppen auszurichten." Das Sales Steering anhand von klaren,segmentspezifischen Mengen- und Margenzielen sei maßgeblich für dieUmsetzung der Geschäftsstrategie. Diese Verbindung vonVertriebsaktivität und Strategie fehlt zu häufig, sodass dieVertriebssteuerung ihrer Kernaufgabe, die Strategie in greifbareMaßnahmen und Aktivitäten für den Vertrieb zu übersetzen, nichtgerecht werden kann. "Hier besteht noch ein großerOptimierungsbedarf", kommentiert Haemer.Dr. Andrea Maessen, Senior Partner und Co-Autorin der Studie,ordnet die Studienergebnisse ein: "Die fortschreitendeDigitalisierung wird auch den Vertrieb in eine stärkere Stringenz inFührung und Steuerung zwingen, mit einer höheren Transparenz, einerumfassenderen Leistungsmessung und einer klareren Zielfokussierung.Andere Unternehmensbereiche, wie Operations, haben das bereits hintersich."