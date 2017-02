Vertriebs-Kooperation Servier und Boehringer Ingelheim in Deutschland

München/Ingelheim (ots) - Die Pharmaunternehmen BoehringerIngelheim und Servier werden ab dem 20. Februar 2017 eineVertriebs-Kooperation in Deutschland eingehen. Kern der Vereinbarungist die deutschlandweite Co-Promotion von Pradaxa® (Dabigatran) undPraxbind® (Idarucizumab) bei bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Die strategische Partnerschaft bündelt die Expertisen beiderUnternehmen. Finanzielle Details der Zusammenarbeit wurden nichtveröffentlicht."Mit Servier haben wir einen Partner gewonnen, der über exzellenteKenntnisse und Kontakte im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungenverfügt", sagt Ralf Gorniak, Leiter Human Pharma Deutschland beiBoehringer Ingelheim. "Gemeinsam werden wir Kardiologen künftig nochzielgerichteter informieren und dabei unterstützen, sich jederzeitauf das für sie Wesentliche konzentrieren zu können: die optimaleTherapie und persönliche Betreuung des Patienten." BoehringerIngelheim schreibt Kooperationen mit etablierten Unternehmen seitvielen Jahren eine große Bedeutung zu und nutzt sie unter anderem, umseine Services noch konsequenter an den Bedürfnissen seiner Kundenauszurichten."Servier freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit demrenommierten Unternehmen Boehringer Ingelheim. Die Kooperationunterstreicht einmal mehr unsere ausgewiesene und langjährige hoheExpertise im Bereich kardiovaskulärer Erkrankungen", sagt OliverKirst, Geschäftsleiter von Servier Deutschland. Servier setzt gezieltauf synergistische Kooperationen mit akademischen und industriellenPartnern in vielfältigen Therapiegebieten.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim zählt weltweit zu den 20 führendenPharmaunternehmen. Mit Hauptsitz in Ingelheim, Deutschland, istBoehringer Ingelheim weltweit vertreten und beschäftigt derzeitinsgesamt rund 50.000 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte des 1885gegründeten Unternehmens in Familienbesitz sind die Forschung,Entwicklung, Produktion sowie das Marketing neuer Medikamente mithohem therapeutischem Nutzen für die Humanmedizin sowie dieTiergesundheit.Für Boehringer Ingelheim ist die Übernahme gesellschaftlicherVerantwortung ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Dazuzählt das weltweite Engagement in sozialen Projekten wie zum Beispielin der Initiative "Making More Health" ebenso wie der sorgsame Umgangmit den eigenen Mitarbeitern. Respekt, Chancengleichheit sowie dieVereinbarkeit von Beruf und Privatleben bilden dabei die Basis desMiteinanders. Bei allen Aktivitäten des Unternehmens stehen zudem derSchutz und Erhalt der Umwelt im Fokus.Im Jahr 2015 erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse vonrund 14,8 Mrd. Euro. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklungentsprechen 20,3 Prozent der Umsatzerlöse.Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unterwww.boehringer-ingelheim.de.ServierDas größte private französische Arzneimittelunternehmen Servierinvestiert jährlich ein Viertel seines Pharma-Umsatzes in dieForschung und Entwicklung neuer Medikamente. Weltweit vertreibt das1954 gegründete Unternehmen über 30 Medikamenten aus den BereichenHerz-Kreislauf, Diabetes, Osteoporose, Krebs und Depression. Seit demTod des Firmengründers Dr. Jacques Servier im Jahr 2014 ist dasUnternehmen in eine Stiftung überführt worden und wird von einem vonihm bestellten Stiftungsrat geführt. Im Geschäftsjahr 2016erwirtschaftete Servier Umsatzerlöse in Höhe von rund 4 MilliardenEuro.Die deutsche Niederlassung des französischenTraditionsunternehmens mit Hauptsitz in Paris wurde 1996 in Münchengegründet. In Deutschland werden insbesondere Medikamente zurBehandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie und Depressionvermarktet. Die Unterstützung wissenschaftlicher Förderpreise sowiesoziales Engagement sind selbstverständlich für Servier.(www.servier.de)Pressekontakt:Pressekontakt Boehringer IngelheimMaria Isabel Rodriguez FernandezBinger Straße 17355216 Ingelheim am RheinTel.: 06132 / 77-143007Fax: 06132 / 77-6601E-Mail: maria_isabel.rodriguez_fernandez@boehringer-ingelheim.comPressekontakt ServierArnd PrilippElsenheimerstraße 5380687 MünchenTel.: 089 / 570 95-176Fax: 089 / 570 95-126E-Mail: arnd.prilipp@servier.comOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell