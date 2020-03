Vertrauensindex Stromanbieter 2020: LogoEnergie mit Top-Platzierung

Euskirchen (ots) - LogoEnergie erzielt im "Vertrauensindex Stromanbieter 2020"den sechsten Platz. Damit wird dem bundesweit tätigen Energieanbieter ein sehrhohes Kundenansehen bescheinigt. Der Studie des Marktforschungsunternehmensm-result liegt eine Analyse von 235.000 Online-Kundenbewertungen von 60Stromanbietern zugrunde. Untersucht wurden Kundenbewertungen in Blogs, Foren,sozialen Medien und Vergleichsportalen, die mithilfe eines Analyseverfahrens indrei Kategorien strukturiert wurden: Demnach bewerten Kunden die Energieanbieterbesonders häufig im Punkt Kompetenz. 44 % der Bewertungen beziehen sich darauf,gefolgt von Hilfsbereitschaft (mit dem Fokus auf Service) mit 33 % undVerlässlichkeit mit 23 %."Wir freuen uns sehr über die gute Platzierung im Vertrauensindex Stromanbieter2020. Denn Vertrauen ist die Basis für zufriedene Bestandskunden und den Gewinnvon Neukunden", sagt Geschäftsführer Ludger Ridder. LogoEnergie schneidetbesonders gut in den Bereichen Kompetenz und Hilfsbereitschaft (Service) ab.Hier hat das Unternehmen vor allem gepunktet wegen des nutzerfreundlichenOnline-Kundenportals auf www.logoenergie.de, der E-Mail-Kommunikation und desfreundlichen und kompetenten Kundenservices. Ebenfalls besonders zufrieden sinddie Kunden mit dem Anbieterwechsel, der Auftragsbearbeitung und der kurzenKündigungsfrist. "Unsere gute Bewertung zeigt, dass wir mit unserem Unternehmenauf dem richtigen Weg sind. Denn das Vertrauen der Kunden haben wir unserarbeitet", weiß Geschäftsführer Alessandro Lanfranconi.Seit 2010 am Markt, vertreibt LogoEnergie deutschlandweit Strom, Erdgas undWärmestrom. Mehrfach für seine Bonität ausgezeichnet, blickt derEnergieversorger als 100-prozentiges Tochterunternehmen von e-regio auf dieErfahrung aus über 80 Jahren in der Energiewirtschaft zurück.Weiterführende Informationen zum "Vertrauensindex Stromanbieter 2020":https://m-result.com/social-media-research/vertrauensindex-stromanbieter/Pressekontakt:LogoEnergie GmbHSebastian Zimer02251 708-7502presse@logoenergie.deMünsterstraße 953881 Euskirchenwww.logoenergie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112162/4536153OTS: LogoEnergie GmbHOriginal-Content von: LogoEnergie GmbH, übermittelt durch news aktuell