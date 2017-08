Unterföhring (ots) -Nina Bott ist Feuer und Flamme: "'House Rules' ist genau meinDing: Ärmel hochkrempeln und los! Was mich außerdem immer wieder aufsNeue begeistert: die kreativen Ideen und vor allem dasHeimwerker-Talent der Kandidaten. Chapeau!" In der neuenPrime-Time-Show "House Rules - Das Renovierungsduell" begleitet die39-Jährige ab 30. August 2017 immer mittwochs um 20:15 Uhr alsModeratorin vier Hobby-Heimwerker-Pärchen in einer neuen,herausfordernden Do-it-Yourself-Challenge: Die Kandidaten geben ihrheißgeliebtes Eigenheim in die Hände von ihnen bis dahin völligfremden Konkurrenten. Während ein Paar im Hotel wohnt, bauen die dreianderen die Immobilie nach eigenem Gutdünken und eigenenGeschmacksvorstellungen um - in nur einer Woche, mit engem Budget undLaien-Know-How. Unterstützt werden die Renovierungs-Teams vonBauleiter Frank Richter. Welches Paar läuft trotz Erfolgsdruck zurHochform auf? Wer stößt an seine körperlichen und psychischenGrenzen? Und wer kann mit dem Ergebnis tatsächlich begeistern?Malermeister Lutz Rabe und Innenarchitektin Güzin Dogan bewerten dieRenovierungsergebnisse. Doch nur wer auch die Eigentümer glücklichmacht, gewinnt am Ende 50.000 Euro.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 89 / 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.deBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 (89) 9507-1191Email: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell