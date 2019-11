Vertrauen ist gut, Kontrolle besser! - Tipps für Wohnungskäufer vom Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Angesichts massiv steigender Wohnungsmieten überlegenimmer mehr Menschen, das Geld in die eigenen vier Wände zu stecken. Vielleichtnicht unbedingt gleich in ein Haus, aber zumindest doch in eine Neubauwohnung.Aber Vorsicht: Beim Kauf gibt's einige Besonderheiten zu beachten. JessicaMartin berichtet.Sprecherin: Wer sein Geld in eine noch zu bauende Eigentumswohnung investierenwill, dem sollte klar sein, dass er nicht der alles bestimmende Bauherr ist,sondern nur ein Teil der zukünftigen Hausgemeinschaft:O-Ton 1 (Florian Becker, 27 Sek.): "Man erwirbt eine Neubauwohnung und wird auchBesitzer des darum liegenden gemeinschaftlichen Eigentums. Ich muss mich alsomit meinen zukünftigen Nachbarn gut verstehen, auch einigen, wenn man zumBeispiel was verändern möchte baulich. Das muss man von Anfang an mit bedenken,das ist anders als beim Einfamilienhaus. Und man erwirbt hier immer vomBauträger, der gegenüber den Behörden als Bauherr auftritt und sozusagen währendder Bauphase derjenige ist, der alles bestimmt - bis zum Hausrecht."Sprecherin: Sagt Florian Becker vom gemeinnützigen Verein"Bauherren-Schutzbund", kurz BSB, und warnt vor weiteren Fallstricken.O-Ton 2 (Florian Becker, 23 Sek.): "Gerade Bauträgerverträge sind sehr komplex.+ Wichtig ist, dass ich die Regelungen des Vertrags kenne und verstanden habe.Das funktioniert eigentlich nur, wenn ich die durch einen Fachanwalt für Bau-und Architektenrecht einmal geprüft habe, ich vielleicht auch Unklarheiten mitdem Bauträger vorab kläre, bevor ich den unterzeichne. Dann muss man immerbedenken, wenn es zum Streit kommt, sind Streitigkeiten vor Gericht in Bausachenimmer sehr, sehr zeitintensiv, sie kosten viel Geld und unglaublich vielNerven."Sprecherin: Um sich beim Kauf einer neuen Eigentumswohnung optimal abzusichern,ist außerdem ein selbst ausgesuchter Baubegleiter empfehlenswert.O-Ton 3 (Florian Becker, 19 Sek.): "Das heißt, einen qualifiziertenSachverständigen hinzuziehen, der guckt, ob in der Wohnung die Bauausführungstimmt, ob es gegebenenfalls Mängel gibt, der rechtzeitig darauf hinweist, auchverfolgt, ob die Mängel beseitigt wurden. Und am Ende kann er mich dabeiunterstützen, wenn es zur Abnahme meiner Wohnung kommt und auch zur Abnahme desgemeinschaftlichen Eigentums."Sprecherin: Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, unabhängige Bauexpertensowie weitere Tipps zum Thema gibt´s natürlich im Internet.O-Ton 4 (Florian Becker, 18 Sek.): Beispielsweise der Bauherren-Schutzbundbietet viele Informationen, auch ein bundesweites Beratungsnetz, an die sich dieVerbraucher wenden können, um hier eben Sachverständige und auch Anwälte sich andie Seite zu holen. Um dann am Ende ihr Risiko möglichst zu reduzieren undweiterhin gut schlafen zu können."Abmoderationsvorschlag: Mehr über das Angebot des Bauherren-Schutzbund e.V. fürWohnungskäufer und natürlich auch für Häuslebauer und Modernisierer finden Sieim Netz unter www.bsb-ev.de.Pressekontakt:Erik StangeReferent Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBauherren-Schutzbund e.V.Brückenstraße 610179 BerlinTel. 030 400 339 502Fax 030 400 339 512stange@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell