Vertrauen ist das A und O - warum das autonome Fahrzeug künftig mit der Umgebung kooperieren muss Mercedes-Benz stellt S-Klasse vor, die mittels 360-Grad-Kommunikation mit der Umwelt interagiert (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderation:Deutschland im Jahr 2030: Miteinander vernetzte Hightech-Autossurren fast lautlos durch die Straßen. Es gibt keine Ampeln, keineStaus und keine Unfälle mehr. Und die Passagiere sitzen ganz relaxedin den Innenräumen und lesen im eReader oder arbeiten mit demSmartphone. Zugegeben, noch klingt dieses Szenario sehr nachScience-Fiction, doch Experten und Zukunftsforscher sind sich einig:Bereits in wenigen Jahren werden erste autonome Fahrzeuge unserStraßenbild prägen. Und doch begegnen viele Menschen dem Thema immernoch mit einer gewissen Skepsis, schließlich bedeutet autonomesFahren ja auch, sich voll und ganz auf das Handeln einer Maschineverlassen zu können. Wie also kann das Vertrauen zwischen Menschenund Maschinen hergestellt werden? Damit beschäftigen sichZukunftsforscher wie Alexander Mankowsky von der Daimler AG. Er sagt:Empathie ist der Schlüssel für die Akzeptanz autonomer Fahrzeuge.O-Ton Alexander MankowskyEmpathie ist sehr relevant, da unsere Mobilität eine kooperativeAktivität ist. Klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich, ist esaber gar nicht so sehr. Wer einmal in einer vollen Fußgängerzoneherumläuft, der wird feststellen, dass er ohne nachzudenken sehrselten mit anderen zusammenstößt. Aber wie funktioniert das? Wirfühlen die anderen und agieren sofort. Ohne nachzudenken, wir tundas. Und die anderen tun das auch. Der Motor oder die Technik, diedas ganze entwickelt nennt man Empathie, "sich einfühlen". Und dieseEinfühlung müssen wir erlernen können und die muss funktionieren auchmit Automaten. Und damit die funktioniert muss der Automat, also dasFahrzeug entsprechend gestaltet sein, damit unser Wahrnehmungsapparatsich auch einfühlt. Das ist die Empathie und das ist der Grund, warumwir uns damit beschäftigen. (0:42)Wie das aussehen könnte, das hat Mercedes-Benz in diesen Tagen imRahmen der Dialogreihe "FutureInsight" in Berlin vorgestellt. DerStuttgarter Autobauer präsentierte Experten und Fachjournalisten einso genanntes "kooperatives Fahrzeug" auf Basis einer S-Klasse. DieLimousine ist mit türkisfarbenen Leuchtbändern in derWindschutzscheibe, im Kühlergrill, in den Scheinwerfern, denAußenspiegeln und im unteren Bereich der Scheiben ausgestattet undkann auf diese Weise mit Passanten und dem umliegenden Verkehrkommunizieren. Stefanie Faas von der Forschungsabteilung PIONEERINGNeXt bei Daimler:O-Ton Stefanie FaasBei autonomen Fahrzeugen wird es so sein, dass man sich nicht mehrauf den Augenkontakt oder die Gesten verlassen kann. Wir wissen, dassFußgänger heute, wenn sie zum Beispiel über einen Zebrastreifengehen, Augenkontakt über den Fahrer suchen, einfach um sicher zugehen, dass man auch gesehen wurde. Bei autonomen Fahrzeugen hat manvielleicht keinen Fahrer, oder der Fahrer ist abgelenkt und schautvielleicht auf's Handy oder macht sonst etwas anderes. Und deshalbversucht man diese Art der Kommunikation zu ersetzen. Und wir denken,dass Lichter eine ganz tolle Möglichkeit sind, um Vertrauen zwischenautonomen Fahrzeugen und Fußgängern herzustellen. (0:35)Wenn es um die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, sprichVerkehrsteilnehmer und autonomen Fahrzeug, geht, nimmt für dieDaimler-Experten der Begriff des "Informierten Vertrauens" eine ganzzentrale Bedeutung ein. Im Gegensatz zum "blinden Vertrauen" bei demder Verkehrsteilnehmer überhaupt nicht auf die Reaktionen desautonomen Fahrzeugs achtet, wird bei der autonomen S-Klasse dieFahrzeughülle zum Medium für eine 360-Grad-Kommunikation. Sie wirdsozusagen zum Vermittler zwischen Mensch und Maschine. Damit dieseMensch-Maschine-Kommunikation in der Realität auch reibungslosfunktioniert, arbeiten die Mercedes-Experten aktuell anunterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten:O-Ton Stefanie FaasDie einen Konzepte zielen beispielsweise mehr darauf ab, dass dasFahrzeug anzeigt, was es tut. Da gibt es zum Beispiel eine Artvordere Bremsleuchte. Wenn wir uns jetzt das Szenario anschauen, dassein Fußgänger die Straße überqueren möchte, dann zeigt das Fahrzeugan, dass es jetzt bremst. Bei einem anderen Konzept, an dem wirarbeiten geht es mehr darum, dass das Fahrzeug anzeigt, was es sieht.Da haben wir quasi Augen, die den Fußgänger erfassen und ihn auchverfolgen können. Wir versuchen natürlich, ein Konzept zu erarbeiten,dass irgendwie intuitiv ist, aber dennoch wird man es am Anfanglernen müssen. Bei einer Ampel hat man auch irgendwann mal gelernt:Rot bedeutet stehen bleiben und bei Grün darf man gehen. Und so wirdes auch bei dem neuen Lichtkonzept für autonome Fahrzeuge sein.(0:39)Abmoderation:Lichtbalken und virtuelle Licht- und Bewegungssignale stattKörpersprache und Blickkontakte: Autonome Autos sollen künftig mitFußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern mit einheitlichenLichtsignalen kommunizieren, warnen und informieren können. Beim"FutureInsight" in Berlin zeigt Mercedes-Benz anhand einer S-Klassemit 360 Grad-Licht-Kommunikation, wie das in der Realitätfunktionieren kann.