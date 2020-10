Finanztrends Video zu 3M



Neuss (ots) - COVID-19 hat den Menschen weltweit vor Augen geführt, wie wichtig Wissenschaft für ihr tägliches Leben ist. Das Vertrauen in Wissenschaft und Wissenschaftler ist im Pandemie-Jahr auf neue Höchstwerte gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt der globale "3M State of Science Index" (SOSI), den das Multitechnologieunternehmen seit 2018 jährlich veröffentlicht. Aufgrund der aktuellen Ereignisse fand die Studie erstmals in zwei Etappen statt: im Herbst 2019 sowie mit einer erneuten Befragung im Sommer 2020. Auch in Deutschland ist der Stellenwert von Wissenschaft in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Gleichzeitig werden Defizite in Schule und Bildung deutlich.Der seit Jahren spürbare Trend, der Wissenschaft zunehmend skeptisch gegenüberzustehen, hat sich in diesem Jahr umgekehrt: Nachdem die Wissenschaftsskepsis vor der Pandemie weltweit auf 35% gestiegen war, ist diese mit aktuell 28% erstmals wieder deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig hat das generelle Vertrauen in die Wissenschaft mit 89% zugenommen - der höchste Wert seit Beginn der Studie. Mehr als die Hälfte betont, dass Wissenschaft für ihr tägliches Leben sehr wichtig ist - mit 10 Prozentpunkten ein deutlicher Anstieg gegenüber der Pre-Pandemie Befragung. "Da die Menschen mit der herausfordernsten Gesundheitskrise ihres Lebens konfrontiert sind, ist die Wissenschaft für die Menschen auf der ganzen Welt relevanter, vertrauenswürdiger und wichtiger geworden", sagt Mike Roman, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von 3M. "Der State of Science Index zeigt, dass die Menschen erwarten, dass die Wissenschaft das Leben besser macht."Weltweit bleiben nachhaltige Lösungen entscheidendDie Mehrheit der Menschen erhofft sich nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Die Bekämpfung des Klimawandels zählt weltweit immer noch zu den Prioritäten. Jedoch steht aktuell die Suche nach einem Heilmittel für auftretende Viren wie das neuartige Coronavirus an erster Stelle (80%). Weiterhin häufig genannt wird die Suche nach Heilmitteln für andere schwere Krankheiten (62%). Die Menschen erwarten zudem ein stärkeres Engagement der Regierungen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Angesichts der Pandemie sind 77% der Befragten eher der Meinung, dass die Wissenschaft mehr finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite benötigt. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Privatwirtschaft wird als eine wesentliche Möglichkeit gesehen, um Veränderungen voranzutreiben.Klimaschutz ist den Deutschen besonders wichtigAuch die Bundesbürger bewerten Wissenschaft vor dem Hintergrund der Pandemie deutlich positiver: Eine hohe Bedeutung für die Gesellschaft im allgemeinen attestieren 70% der Befragten, eine Zunahme um 13 Prozentpunkte gegenüber der Pre-Pandemie-Umfrage. Dabei haben ökologische Aspekte in Deutschland einen höheren Stellenwert als weltweit. Die Suche nach Heilmitteln für Viren wie das neuartige Coronavirus nimmt mit 72% ebenfalls den Spitzenplatz ein, direkt darauf folgen Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels mit 64% (gegenüber 51% global).Geringes Interesse an MINT-Berufen in DeutschlandLaut Ergebnissen vor der Pandemie planen hierzulande lediglich 8% der 18- bis 39-Jährigen eine Karriere in MINT-Berufen - gegenüber 21% weltweit. Damit zeichnet sich ein drohender Mangel an Fachkräften und Wissenschaftlern ab, dem frühzeitig, bereits im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht in den Schulen, entgegengewirkt werden sollte. Mit den Defiziten im Bildungsbereich korrespondiert eine weitere Zahl aus der Pre-Pandemie Befragung: Knapp die Hälfte (47%) findet, dass Deutschland bei wissenschaftlichen Fortschritten im internationalen Vergleich zurückfällt. Das bedeutet eine Zunahme um 11 Prozentpunkte gegenüber der Befragung 2018.Mit Wissenschaft die Herausforderungen von morgen meisternFür das Technologieunternehmen 3M sind Wissenschaft und Forschung zentrale Instrumente, um das Leben der Menschen zu verbessern und Herausforderungen von morgen zu meistern. Wie ist das Bild der Wissenschaft in der Öffentlichkeit? Genießt sie Vertrauen oder wird sie unterbewertet? Welche Einstellungen haben Menschen weltweit dazu? Um Antworten auf diese und weitere Fragen zu erhalten, führt 3M seit 2018 jährlich die globale Studie "State of Science Index" durch.Die vollständigen Studiendaten einschließlich Aufschlüsselung nach Ländern sind abrufbar unter www.3M.com/scienceindex (http://www.3M.com/scienceindex).Zusätzliches Bildmaterial:https://ots.de/fTwttL (Infografik)https://ots.de/D9eruDÜber 3MDer Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 96.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2019 einen Umsatz von 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.Umfrage-MethodikEin unabhängiges, globales Forschungsunternehmen führte die national repräsentative (auf demografischen Daten basierende) Studie in zwei Phasen durch, in einer Kombination aus Online- und Offline-Interviews. Die Pre-Pandemie-Erhebung fand von August bis Oktober 2019 in 14 Ländern mit jeweils 1.000 Erwachsenen (18+) der Allgemeinbevölkerung in folgenden Länder statt: Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Japan, Mexiko, Polen, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Großbritannien und USA. Bei einem Konfidenzniveau von 95% beträgt die Fehlermarge +/- 0,83 Prozentpunkte auf der Ebene der 14 Länder weltweit und +/- 3,1 Prozentpunkte für jedes einzelne Land. Der Pandemie-Impuls folgte von Juli bis August 2020 mit jeweils 1.000 Erwachsenen der Allgemeinbevölkerung (18+) in 11 der 14 Länder aus der Pre-Pandemie-Erhebung, darunter auch Deutschland. Ausgeschlossen wurden Indien, Mexiko und Südafrika. Bei einem Konfidenzniveau von 95% beträgt die Fehlermarge +/- 0,94 Punkte und auf der Ebene der 11 Länder +/- 3,1 Prozentpunkte für jedes einzelne Land. Für den Vergleich über alle Jahre wurde ein Durchschnitt aus 9 Ländern verwendet, der eine Fehlermarge von +/- 1,04 Prozentpunkten aufweist. Zu den Ländern innerhalb dieses Durchschnitts gehören Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Japan, Polen, Singapur, Großbritannien und die USA.Pressekontakt:Pamela Albert,Tel.: +49 2131 14-2229E-Mail: palbert@mmm.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0www.3M.dewww.3M.de/pressehttps://twitter.com/3MDeutschlandhttps://www.facebook.com/3MDeutschlandOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell