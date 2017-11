Vertrauen - «Rühren und nicht schütteln» (FOTO)

Zürich (ots) -- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/122959/100808808 -Zehn Jahre lang arbeitete Leo Martin, besser bekannt als der«deutsche James Bond», als Geheimagent. Als Experte für OrganisierteKriminalität brachte er Menschen innert kürzester Zeit dazu, ihmsensible Informationen anzuvertrauen. Seine Methoden lassen sich auchin Unternehmen, Werbung und Medien einsetzen.Werbewoche: Mag Sie der deutsche Geheimdienst, für den Siegearbeitet haben, noch, seit Sie in Vorträgen und Büchernthematisieren, mit welchen Taktiken Sie Vertrauensmänner angeworbenhaben?Leo Martin: Zu Beginn war da schon eine Verunsicherung zu spüren,als mein erstes Buch auf den Markt kam und ich öffentlich über meineVergangenheit gesprochen habe. Das hat sich aber schnell wiedergelegt.Wie haben Sie es geschafft, das Vertrauen Ihres ehemaligenArbeitgebers wiederzuerlangen?Bei meinen ersten Vorträgen sassen jeweils zwei Gäste im Publikum,die anders als die anderen aussahen. Als ich beispielsweise einenVortrag vor der Vertriebsmannschaft einer Versicherung hielt, trugenalle Anzug, Krawatte und waren etwa gleich alt. Nur zwei unter ihnenwaren deutlich jünger, in Jeans und Sakko. Typisch für jungeObservationskräfte, die zu Beginn nur auf einfache Missionengeschickt werden, dachte ich. Aber ich habe immer die Regelneingehalten, die einzuhalten sind. Und das mache ich auch heute noch.Welche Regeln sind das? ...Weiterlesen in der heute erschienenen Werbewoche 18/2017,Werbewoche.ch.Pressekontakt:Anne-Friederike HeinrichChefredaktorin Werbewoche / Werbewoche BranchenreportsNeugasse 10, Postfach 1753, 8031 ZürichTelefon: +41 44 250 28 00f.heinrich@werbewoche.chOriginal-Content von: Werbewoche, übermittelt durch news aktuell