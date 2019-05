Vertrauen in die Marke Frosch ist so groß wie nie zuvor / Konsument honoriert glaubwürdige Lösungsansätze zum Schutz der Umwelt (FOTO)

Mainz (ots) -Der Frosch hüpft der Konkurrenz buchstäblich davon: Mit einemnachhaltigen Vorsprung ist die Marke Frosch in der KategorieHaushaltsreiniger zur "Most Trusted Brand" (vertrauensvollsten Marke)gewählt worden. Bei der deutschlandweit erhobenen Trusted BrandsStudie 2019 im Auftrag von Reader's Digest erzielte die Marke desMainzer Reinigungsmittelunternehmens Werner & Mertz ein Plus von 6Prozent im Vergleich zum Vorjahr und baute den Abstand zurzweitplatzierten Marke von 17 Prozent auf unglaubliche 25 Prozentaus. Alle sechs nachfolgenden Marken in dieser Kategorieverzeichneten einen Stillstand oder gar Vertrauensverlust.Laut der Studie seien Qualität, Preis-Leistungsverhältnis sowiejüngst auch immer mehr der Umweltschutz im Fokus der Verbraucher undausschlaggebend für das Markenvertrauen. Für die Macher der Studieist es deshalb nachvollziehbar, dass Unternehmen, die sich glaubhaftund transparent diesem Aspekt verschreiben, auch imVerbrauchervertrauen immer weiter nach vorn entwickeln. Auf derWebsite von Reader's Digest wird dabei die Marke Froschhervorgehoben:Insbesondere die Marke Frosch aus dem Hause Werner & Mertz zeigtin den Trusted Brands-Studien kontinuierlich, dass sie imVerbrauchervertrauen punkten kann. Waren es 2017 noch 28 % derBefragten, die Frosch als am vertrauenswürdigsten nannten, so stehtdie Marke in diesem Jahr bei mittlerweile 36 % und damit weiter aufPlatz 1 in der Kategorie Haushaltsreiniger - mit deutlichem Abstandvor dort 119 verschiedenen genannten Reinigermarken. (Quelle:http://www.rd-markengut.de/trusted-brands/trusted-brands-2019)Seit 1986 steht die Marke Frosch für Bio-Qualität. Im Rahmen der2012 von Werner & Mertz ins Leben gerufenen Recyclat-Initiative setztsich das Unternehmen für nachhaltige Materialkreisläufe und denschonenden Umgang mit Ressourcen ein. So wurden bereits 266 MillionenPET-Flaschen aus 100 Prozent Altplastik aus haushaltsnahen Sammlungenhergestellt und abgefüllt (Stand Mai 2019) - Weltrekord!Gesellschaftlicher Wandel hat Auswirkungen auf Kaufverhalten undPolitikNeben dem Vertrauen in die Marken unterschiedlicher Kategorien hatReader's Digest auch die Einstellungen der Konsumenten gegenüberNachhaltigkeit abgefragt. Das Ergebnis: Nicht nur die Jugendlichen,auch die große Mehrheit der Erwachsenen (70 Prozent) sorgt sich umdie aktuelle Umweltsituation. Das hat nicht nur Auswirkungen auf diepolitische Wahlentscheidung - wie die Ergebnisse der Europawahlzeigen - sondern auch auf das Kaufverhalten: 71 Prozent halten es fürwichtig, dass jeder Einzelne stärker auf sein Konsumverhalten achtet.Laut Reader's Digest ist die Bereitschaft des Konsumenten zunachhaltigerem Kauf-(verhalten) besonders dann groß, wenn etwasunkompliziert angeboten wird."Das Umweltgeschehen und das Bewusstsein darüber, dass jederEinzelne von uns da etwas tun muss, beeinflusst zunehmend auch dasKonsumentenverhalten. Dieser Wandel zeichnet sich in Zeiten vonjungen Leitfiguren wie Greta Thunberg und der "Fridays forFuture"-Bewegung aber nicht nur bei der jungen Zielgruppe derGenerationen Y und Z ab, sondern auch sehr deutlich bei derGeneration 60+", sagt Eckhard Philippi, Geschäftsführer von Reader'sDigest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH.Ergebnisse bestätigen GfK-Studie zu Marken-Champions undBurn-out-MarkenDie Trusted Brands Studie 2019 ist eine weitere unabhängigeQuelle, die belegt, dass die ganzheitlich-nachhaltige Ausrichtung derMarke Frosch vom Konsumenten honoriert wird. Bereits im Februar hattedas größte deutsche Marktforschungsinstitut GfK im Rahmen seinerJahresauftaktveranstaltung die Marke Frosch als eine von vierMarken-Champions in einem sonst insgesamt prekären Umfeldidentifiziert. Die GfK führte den kontinuierlichen Erfolg derDachmarke vor allem auf einen kohärenten Sortimentsausbau mit Fokusauf Nachhaltigkeit zurück. Mit der Kampagne "Frosch für saubereMeere" sensibilisiert die Vertrauensmarke Frosch die Verbraucher aufpositive Weise für relevante Umweltthemen."Sowohl die GfK-Studie als auch die Trusted Brands Studie 2019 imAuftrag von Reader's Digest zeigt: Das Markenvertrauen wächst dort,wo wirksame Umweltlösungsansätze aufgezeigt werden. Im Umkehrschlussbedeutet das: Der Weg aus der prekären Situation vieler Markengelingt nur durch glaubwürdige und wirkungsvolle Umweltbeiträge. Wirladen andere Marken ein, unserem Beispiel zu folgen und zukünftigihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, denn es ist machbar", soWerner & Mertz Inhaber Reinhard Schneider.Über die Studie Trusted Brands:Reader's Digest hat die Trusted Brands Studien 2001 ins Lebengerufen und erhebt seitdem jährlich das Markenvertrauen derDeutschen. Einzigartig für die Studie ist, dass die Frage nach denvertrauenswürdigsten Marken offen, also ohne jegliche Markenvorgabe,gestellt wird. Der Konsument allein gibt preis, welcheVertrauensmarke bei ihm ganz oben steht. Für die aktuelle Studiewurden von November bis Dezember 2018 4.021 Konsumenten ab 18 Jahreund als repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, online befragtund ihre Beziehung zu den Marken untersucht. Dabei nannten dieBefragten 3.425 verschiedene Marken in 27 Produktkategorien.Das Magazin Reader's Digest gehört mit einer Auflage von mehr als200.000 verkauften Exemplaren zu den fünf meistverkauftenMonatsmagazinen in Deutschland und erreicht 1,67 Millionen Leser.Pressekontakt:Werner & Mertz GmbH, Birgitta Schenz (Unternehmenskommunikation)Telefon 06131 96420-28, Fax 06131 96420-30, BSchenz@werner-mertz.comOriginal-Content von: Werner & Mertz, übermittelt durch news aktuell