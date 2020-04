Vertrauen im Internet – Was taugen Gütesiegel?

Gütesiegel sind mittlerweile in allen Bereichen des Alltags zu

finden. Es handelt sich hierbei um Produktkennzeichnungen, die

Aussagen über die Qualität des Produkts treffen. Dem Verbraucher

soll es so erleichtert werden, nachvollziehen zu können, wo

beispielsweise ein Lebensmittel herkommt und unter welchen

Standards es zubereitet wurde. Aber auch im Bereich des Internets

spielen Gütesiegel eine zunehmende Rolle. Hier dienen sie in

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung