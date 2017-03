Vertrauen der Deutschen in Wahlprognosen gering

Berlin (ots) - Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diePrognosen der Wahlforschungsinstitute ist vergleichsweise niedrig.Gleichzeitig ist das Wissen in der deutschen Bevölkerung über dieMethodik von Wahlprognosen gering. Dabei steigt das Vertrauen inWahlprognosen mit dem Wissen über Methodik und Hintergründe vonPrognosen. Dies sind die Ergebnisse einer im März 2017 von YouGov fürdie Initiative Markt- und Sozialforschung durchgeführtenrepräsentativen Umfrage.Im Wahljahr 2017 mit drei Landtags- und der Bundestagswahl hat dieFrage nach dem Vertrauen der Deutschen in Wahlprognosen gerade imHinblick auf jüngste Ereignisse und vorhergesagte Ergebnisse (Brexit,Trump-Wahl) eine besondere Bedeutung. Eine bevölkerungsrepräsentativeUmfrage unter 2.022 Personen zeigt, dass nur 5% der Befragten denPrognosen der Wahlforschungsinstitute voll und ganz sowie 35% "eher"vertrauen, wogegen 47% der Bevölkerung den Prognosen misstraut.Gleichzeitig geben zwar 37% der Befragten an, sich mit Statistikenauszukennen und in der Lage zu sein, "statistische Berechnungen"durchzuführen, über die Methodik der Sonntagsfrage oder die Frage, obeine Stichprobe von 1.000 Befragten repräsentativ für die Bevölkerungder Bundesrepublik Deutschland sein kann, wissen tatsächlich aber nuretwa 5% der Befragten Bescheid.Es zeigt sich, dass das Vertrauen der Bürger in Wahlprognosen undUmfragen mit zunehmendem Kenntnisstand der Befragten steigt. DiesesVertrauen ist aber eine wesentliche Voraussetzung für eine Teilnahmean demoskopischen Erhebungen, die wiederum eine wichtigeEntscheidungsgrundlage für Wirtschaft, Gesellschaft und Politikdarstellen. Deshalb erscheint es wichtiger denn je, der BevölkerungHintergründe und Nutzen von Umfragen und Wahlprognosen darzulegen.Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2022 Personen zwischen dem 03.03.2017 und06.03.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Zusätzlich zu diesen Informationen bietet die Initiative Markt-und Sozialforschung auf ihrer Homepage mit dem Exakt-O-Mat einenKonfidenzintervallrechner an. Hier kann man aus der Zahl derTeilnehmer einer Umfrage und aus dem Prozentergebnis einer Partei dasKonfidenzintervall, also den Prozentbereich, in dem sich das "wahre"Umfrageergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent befindet,errechnen. Weitere Informationen unterhttp://www.deutsche-marktforscher.de/index.php/wahlen/extaktomatÜber die IMSFZiel der Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. ist es, dieÖffentlichkeit über Markt- und Sozialforschung und deren Unterschiedzu Werbung und Verkauf zu informieren. Weitere Aufgaben sind, dieGarantie von Anonymität und Datenschutz zu betonen und den Nutzen vonMarkt- und Sozialforschung für die Gesellschaft zu verdeutlichen.Weitere Informationen unter www.deutsche-marktforscher.de Träger derInitiative sind die Branchenverbände der Markt- und Sozialforschung:-ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.-Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI)-BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.-Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V. (DGOF)Unterstützt wird die Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. durchdie Fördermitglieder:-GapFish GmbH-GfK Verein-IFAK Institut GmbH & Co. KG-infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH-Ipsos GmbH-Psyma Group AG-SKOPOS Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co. KG-TNS Infratest Holding GmbH & Co. KG-YouGov Deutschland AGKontakt und weitere Informationen:Initiative Markt- und Sozialforschung e.V.Tobias PetscheltKontorhaus MitteFriedrichstraße 18710117 BerlinTel.: +49 (0)30 - 49 90 74 19Fax: +49 (0)30 - 49 90 74 21presse@deutsche-marktforscher.deOriginal-Content von: Initiative Markt- und Sozialforschung, übermittelt durch news aktuell