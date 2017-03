Vertrauen der Deutschen in Sicherheitskräfte wächst weiter / Automobilbranche mit starken Verlusten (FOTO)

Nürnberg (ots) -Ergebnisse "Global Trust Report 2017" des GfK Vereins: DasVertrauen der deutschen Bevölkerung in die Polizei ist hoch wie niezuvor. Die Bundeswehr erreicht den höchsten Vertrauenszuwachs bei denInstitutionen. Die Bundesregierung büßt zwei Prozentpunkte gegenüberder Umfrage aus dem Jahr 2015 ein. Unter den Wirtschaftsbereichenbleibt das Handwerk der vertrauenswürdigste. Während die Energie- undWasserversorger weiter Vertrauen dazugewinnen, erleidet dieAutomobilbranche einen großen Vertrauensverlust. Das ergibt der"Global Trust Report 2017", eine Studie des GfK Vereins in 25Ländern, die das Vertrauen in Institutionen und Branchen ermittelt.85 Prozent der Deutschen schenken der Polizei ihr Vertrauen. Damitverzeichnen die Ordnungshüter gegenüber der letzten Befragung in 2015einen Zuwachs von fünf Prozentpunkten. Das Vertrauen in dieBundeswehr steigt um neun Prozentpunkte auf 64 Prozent. Damit liegtsie nun auf Rang vier der vertrauenswürdigsten Institutionen."Offenbar honorieren die Deutschen die Leistungen derSicherheitskräfte im In- und Ausland bei der Bewältigung derFlüchtlingskrise und bei der Abwehr von terroristischen Gefahren",sagt Raimund Wildner, Geschäftsführer des GfK Vereins. Mit der Justizund der Verwaltung, denen bei steigender Tendenz etwa zwei Drittelder Deutschen vertrauen, sind auch die Plätze zwei und drei vonstaatlichen Institutionen besetzt.Politische Parteien weiter im UmfragetiefDas Schlusslicht bilden wie in den Umfragen aus den Jahren 2015und 2013 unverändert die politischen Parteien mit nur 18 ProzentVertrauenszuspruch. Der Bundesregierung vertrauen mit 38 Prozent etwadoppelt so viele Deutsche. Dies entspricht einem minimalen Rückgang,der jedoch nicht als Vertrauensverlust gewertet werden kann.Wirtschaftsbereiche: Handwerk an der Spitze, Autoindustrieverliert starkNeben den Institutionen ermittelt der GfK Verein auch dasVertrauen in Wirtschaftsbereiche. Drei Branchen wurden der aktuellenStudie hinzugefügt - diese schneiden im Vertrauensranking gut ab: 70Prozent der Deutschen (Platz 5) vertrauen den Herstellern vonReinigungsmitteln. Bekleidungs- und Schuhhersteller belegen mit 74Prozent sogar den zweiten Platz. Mehr Zuspruch erhält in Deutschlandnur das Handwerk mit 85 Prozent. Hersteller von Spielwaren steigenmit 64 Prozent im Mittelfeld ein. Einen deutlichen Zuwachs konnten inder aktuellen Umfrage die Energie- und Wasserversorger verbuchen.Seit 2013 ist hier ein Positivtrend und mittlerweile ein Plus vonfast 20 Prozentpunkten zu beobachten. "Das Vertrauen in Versorgersteigt seit Jahren an. Die Deutschen scheinen die Anstrengungen derStromversorger bei der Energiewende zu honorieren", so Wildner.Vertrauen dazu gewinnen können zudem Lebensmittelhersteller, die inden letzten zwei Jahren um elf Prozentpunkte auf 56 Prozent zulegen.Studien zufolge legen die Deutschen wieder mehr Wert auf Qualität,auch Bioprodukte werden immer beliebter. Die Autoindustrie hingegenmuss harte Verluste hinnehmen. Das Minus von 17 Prozentpunkten dürftegrößtenteils auf den Abgasskandal zurückzuführen sein. Schlechterschneiden nur noch die Telekommunikationsbranche sowie Banken undVersicherungen ab.Weltweit verbucht das Militär das größte VertrauenGlobal belegt das Militär seit 2013 unverändert mit 79 Prozent dieSpitzenposition unter den Institutionen. Das Militär wird in elf der25 untersuchten Länder als vertrauenswürdigster Bereich wahrgenommen.Das Vertrauen in die jeweilige Landeswährung erreicht den zweitenPlatz in der globalen Rangfolge. In Deutschland vertrauen 58 Prozentdem Euro. Unter den Branchen starten die erstmals betrachtetenBekleidungs- und Schuhhersteller mit der Top-Platzierung. DasHandwerk folgt dichtauf. Globales Schlusslicht beim weltweitenVertrauen sind 2017 die Telekommunikations- und Internetanbieter.Zur StudieDiese Ergebnisse sind ein Auszug aus dem "Global Trust Report2017" des GfK Vereins und basieren auf rund 28.000Verbraucherinterviews, die im Auftrag des GfK Vereins im ZeitraumSeptember bis November 2016 in insgesamt 25 Ländern durchgeführtwurden (Ausnahmen bei der Feldzeit: Indien, Indonesien, Iran,Philippinen: Januar bis März 2016; Schweiz: August 2016). Grundlageder Untersuchung ist die Abfrage des Vertrauens in 12 Institutionen,in 14 Branchen und in die Mitmenschen allgemein mittels folgenderSkala: "vertraue ich voll und ganz", "vertraue ich überwiegend","vertraue ich weniger", "vertraue ich überhaupt nicht".Zum GfK VereinDer GfK Verein ist eine 1934 gegründete Non-Profit-Organisationzur Förderung der Marktforschung. Er setzt sich aus rund 550Unternehmen und Einzelpersonen zusammen. Zweck des Vereins ist es,innovative Forschungsmethoden in enger Zusammenarbeit mitwissenschaftlichen Institutionen zu entwickeln, die Aus- undWeiterbildung von Marktforschern zu fördern und die für den privatenKonsum grundlegenden Strukturen und Entwicklungen in Gesellschaft,Wirtschaft und Politik zu verfolgen sowie deren Auswirkungen auf dieVerbraucher zu erforschen. Die Studienergebnisse werden denMitgliedern des Vereins kostenlos zur Verfügung gestellt. Der GfKVerein ist Gesellschafter der GfK SE. Weitere Informationen unterwww.gfk-verein.org.Pressekontakt:V.i.S.d.P.GfK Verein, PresseSandra LadesNordwestring 10190419 NürnbergTel. +49 911 395-3606sandra.lades@gfk-verein.orgOriginal-Content von: GfK Verein, übermittelt durch news aktuell