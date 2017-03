Vertrag von Vonovia-Chef Buch bis 2023 verlängert

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM (dpa-AFX) - Beim größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia bleibt Rolf Buch weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender.



Sein im Februar 2018 auslaufender Vertrag wurde bis Februar 2023 verlängert, wie das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Montag in Bochum mitteilte. Der ehemalige Bertelsmann-Manager ist seit 2013 bei Vonovia. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen vor allem durch Übernahmen von Konkurrenten wie Gagfah , Süddeutsche Wohnen (Südewo) und Franconia stark gewachsen und schaffte 2015 als erster Immobilienkonzern den Einzug in den Dax . Vonovia besitzt und verwaltet nach eigenen Angaben rund 338 000 Wohnungen./uta/DP/stb