Vertrag verlängert: Die DTM fährt weiter live und exklusiv in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) - SAT.1 und die DTM setzen ihre erfolgreiche Partnerschaftfort. Der Münchner Fernsehsender überträgt auch künftig alle Rennen derpopulären und traditionsreichen Automobilsportserie live und exklusiv. Die neueVertragsvereinbarung zwischen 7Sports, der Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1Group, und der ITR GmbH hat eine Laufzeit von zwei Jahren."ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Klasse, dass wir mit unserem 'ranracing'-Team gemeinsam mit unserem Partner ITR die erfolgreiche Neuausrichtungder DTM weiter medial begleiten und auch mitgestalten können. Die Fortsetzungunserer Partnerschaft ist eine sehr gute Nachricht für den Motosport inDeutschland und Europa. Die DTM steht nicht nur für spannendes, echtes Racingauf höchstem Niveau, sondern setzt auch zukunftsweisend auf technologischenFortschritt und Innovationen. Das passt perfekt zu 'ran'."Achim Kostron, Geschäftsführer der DTM-Dachorganisation ITR GmbH: "Wir freuenuns, dass SAT.1 auch in den kommenden beiden Jahren die DTM live und exklusiv inDeutschland übertragen wird. Unsere 2018 begonnene Partnerschaft ist eineErfolgsgeschichte, die wir nun gemeinsam fortschreiben. Das 'ran racing'-Teamhat mit seinen Übertragungen der DTM ein neues Gesicht gegeben, die medialePräsenz der DTM ist in der Zielgruppe deutlich gestiegen. Insofern ist dieFortsetzung der Zusammenarbeit der logische und richtige Schritt. Zusammen mitSAT.1 wird die ITR das TV-Produkt kontinuierlich weiterentwickeln."SAT.1 überträgt in 2020 alle 20 DTM-Rennen live. Los geht es Ende April mit demersten von zehn Rennwochenenden im belgischen Zolder. Auch beim diesjährigengroßen Saisonabschluss in Fuji (Japan) ist "ran racing" live dabei und zeigt dasDTM Dream Race am 23. und 24. November 2019 in SAT.1.