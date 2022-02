Verträge: Russland darf in Ostukraine Militärstützpunkte betreiben

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland darf neuen Freundschaftsverträgen mit den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk zufolge eigene Militärstützpunkte in der Ostukraine errichten und betreiben. Die Verträge wurden in der Nacht zum Dienstag auf der Internetseite der russischen Staatsduma in Moskau veröffentlicht. Darin ist zudem die Rede von einem gemeinsamen Grenzschutz. Die Vereinbarung solle zunächst über zehn Jahre Bestand haben, mit der Möglichkeit einer automatischen Verlängerung.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagabend die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für "Frieden" sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef unterzeichnet hat.

Der Westen hat die Entscheidung Russlands als einen "klaren Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine" kritisiert. Die von Moskau unterstützten Separatisten kämpfen seit 2014 gegen ukrainische Regierungstruppen. Der Konflikt verschärft sich seit Tagen. Beide Seiten berichteten von mehreren Toten und Verletzten durch immer neue Angriffe.