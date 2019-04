Vertiefter Austausch zu künstlicher Intelligenz mit deutsch-schwedischer Innovationsplattform

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - Sowohl deutsche als auch schwedische Unternehmenstehen der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in ihrGeschäft offen gegenüber. Das geht aus einer Studie derDeutsch-Schwedischen Handelskammer unter Mitgliedsunternehmen aufbeiden Seiten der Ostsee hervor, welche im Rahmen der Hannover Messe2019 veröffentlicht wird.71 Prozent der befragten deutschen und 77 Prozent der befragtenschwedischen Firmen geben an, KI bis Ende 2021 einführen odervermehrt nutzen zu wollen. Allerdings unterscheiden sich diegeplanten Einsatzbereiche je nach Land. Schwedische Unternehmensetzen in Vertrieb und Marketing (25 Prozent), im Kundenservice (22Prozent) sowie der Produktentwicklung (17 Prozent) auf dieTechnologien. Deutsche Unternehmen fokussieren sich auf KI in derFertigung (24 Prozent), Distribution (17 Prozent) sowie in Vertriebund Marketing (16 Prozent)."Die Ergebnisse zeigen, dass viele Unternehmen das kommerziellePotenzial von KI für ihr Geschäft bereits verstanden haben", so Dr.Ralph-Georg Tischer, Geschäftsführer der Deutsch-SchwedischenHandelskammer. "Um den bilateralen Austausch zu fördern, wird dieInnovationsplattform German Swedish Tech Forum, die von derDeutsch-Schwedischen Handelskammer (AHK Schweden) und der KöniglichSchwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften (IVA) initiiert undim Januar 2017 von Angela Merkel und Stefan Löfven eröffnet wurde,nun um das Thema KI erweitert."Als Hindernisse für den verstärkten Einsatz von KI nennen sowohldeutsche als auch schwedische Firmen vor allem mangelnde interneKompetenz (jeweils ca. 33 Prozent) sowie das Fehlen relevanterKI-Dienstleister (jeweils ca. 30 Prozent)."Auf dem Markt zeigt sich eine Lücke zwischen Angebot undNachfrage", sagt Tischer. "Die Anbieter haben offensichtlichSchwierigkeiten, ihre Leistungen für die Kunden richtig zu verpackenund zu kommunizieren." Schwedische Unternehmen vermissen zudem eineinterne digitale Strategie, die auch KI umfasst (23 Prozent), währenddeutsche Firmen sich um die Rechtsgrundlage der Technologie sorgen(24 Prozent). Tischer: "Unsere Mitgliedsunternehmen wollen KIvermehrt in ihr Geschäft einbinden, benötigen allerdings mehrKompetenz auf diesem Gebiet. Das verdeutlicht, wie wichtig derAustausch im Rahmen des German Swedish Tech Forum ist. Dass dieFirmen beider Länder unterschiedliche Schwerpunkte beim Einsatz vonKI setzen, zeigt einmal mehr, wie gut sie sich ergänzen."Das German Swedish Tech Forum ist eine Innovationsplattform, diezu mehr Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen in Deutschlandund Schweden beitragen soll. Fokusbereiche sind Industrie 4.0,Mobilität, Energieeffizienz, E-Health sowie KI. Seit 2017 fanden rund30 Veranstaltungen mit insgesamt knapp 2.000 Teilnehmern statt. Mehr:http://ots.de/0mlaODDie Umfrage wurde im Rahmen des German Swedish Tech Forum imJanuar 2019 durchgeführt. 210 deutsche und schwedische Unternehmennahmen teil. Die Ergebnisse wurden vom Masterprogramm DigitalManagement von Hyper Island (Tomas Falk), einer schwedischenBerufsakademie für die digitale Transformation, analysiert undausgewertet. Die komplette Studie ist auf Anfrage auf Englischerhältlich. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Katharina Hardt,katharina.hardt@handelskammer.se.Pressekontakt:Treffen Sie uns auf der Hannover Messe: Sie finden uns auf demMessestand des DIHK in Halle 27, B30/04.Kontakt: Frank Luthardt, Pressesprecher der Deutsch-SchwedischenHandelskammer, Telefon 0046-73 7545772,frank.luthardt@handelskammer.seOriginal-Content von: Deutsch-Schwedische Handelskammer, übermittelt durch news aktuell